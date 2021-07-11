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Бабушкино тесто для вареников на кефире. Пышные вареники с вишней на пару

Тесто на кефире для вареников – это самый оптимальный вариант для тех, кто любит пышные вареники, которые похожи на пирожки. Их можно на следующий день обжарить на сливочном масле и получатся вкусные пирожки с хрустящей корочкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 200 г;
  • мука, около 320 г;
  • соль щепотка;
  • сахар, 1 ст.л;
  • сода, 0.5 ч.л;
  • желток, 1 шт;
  • вишня, 500 г;
  • сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Кефир должен быть комнатной температуры, чтобы сода хорошо вступила в реакцию в кисломолочной среде кефира и тогда тесто будет воздушным.

Муку просеиваем, большую часть смешиваем с солью, сахаром и содой.

Вливаем кефир и вымешиваем тесто.

Стол присыпаем мукой и постепенно вводим остаток муки, вымешиваем мягкое и не липкое тесто.

Совет: муки может потребоваться больше или меньше, но не забивайте тесто мукой.

Накрываем массу и оставляем на 15 минут.

Вишни промываем, удаляем косточки и оставляем стечь, потом смешиваем с сахаром.

Совет: чтобы вишня не стала дальше истекать соком, сахар добавляйте непосредственно в вареник, который будете формировать. Процесс чуть дольше, зато меньше проблем с соком.

 

Бабушкино тесто для вареников на кефире. Пышные вареники с вишней на пару

Формируем вареники.

Бабушкино тесто для вареников на кефире. Пышные вареники с вишней на пару

Вареники отвариваем на пару в течение 7 минут.

Бабушкино тесто для вареников на кефире. Пышные вареники с вишней на пару

Подаю такое вкусное блюдо с сахаром и сметаной, сливочным маслом. Пышные вареники будут отличным блюдом для обеда и ужина, даже гостей можно удивлять.

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