Бабушкино тесто для вареников на кефире. Пышные вареники с вишней на пару

Тесто на кефире для вареников – это самый оптимальный вариант для тех, кто любит пышные вареники, которые похожи на пирожки. Их можно на следующий день обжарить на сливочном масле и получатся вкусные пирожки с хрустящей корочкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 200 г;
- мука, около 320 г;
- соль щепотка;
- сахар, 1 ст.л;
- сода, 0.5 ч.л;
- желток, 1 шт;
- вишня, 500 г;
- сахар по вкусу.
Процесс приготовления
Кефир должен быть комнатной температуры, чтобы сода хорошо вступила в реакцию в кисломолочной среде кефира и тогда тесто будет воздушным.
Муку просеиваем, большую часть смешиваем с солью, сахаром и содой.
Вливаем кефир и вымешиваем тесто.
Стол присыпаем мукой и постепенно вводим остаток муки, вымешиваем мягкое и не липкое тесто.
Совет: муки может потребоваться больше или меньше, но не забивайте тесто мукой.
Накрываем массу и оставляем на 15 минут.
Вишни промываем, удаляем косточки и оставляем стечь, потом смешиваем с сахаром.
Совет: чтобы вишня не стала дальше истекать соком, сахар добавляйте непосредственно в вареник, который будете формировать. Процесс чуть дольше, зато меньше проблем с соком.
Формируем вареники.
Вареники отвариваем на пару в течение 7 минут.
Подаю такое вкусное блюдо с сахаром и сметаной, сливочным маслом. Пышные вареники будут отличным блюдом для обеда и ужина, даже гостей можно удивлять.
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