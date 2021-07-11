Бабушкино тесто для вареников на кефире. Пышные вареники с вишней на пару

Тесто на кефире для вареников – это самый оптимальный вариант для тех, кто любит пышные вареники, которые похожи на пирожки. Их можно на следующий день обжарить на сливочном масле и получатся вкусные пирожки с хрустящей корочкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 200 г;

мука, около 320 г;

соль щепотка;

сахар, 1 ст.л;

сода, 0.5 ч.л;

желток, 1 шт;

вишня, 500 г;

сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Кефир должен быть комнатной температуры, чтобы сода хорошо вступила в реакцию в кисломолочной среде кефира и тогда тесто будет воздушным.

Муку просеиваем, большую часть смешиваем с солью, сахаром и содой.

Вливаем кефир и вымешиваем тесто.

Стол присыпаем мукой и постепенно вводим остаток муки, вымешиваем мягкое и не липкое тесто.

Совет: муки может потребоваться больше или меньше, но не забивайте тесто мукой.

Накрываем массу и оставляем на 15 минут.

Вишни промываем, удаляем косточки и оставляем стечь, потом смешиваем с сахаром.

Совет: чтобы вишня не стала дальше истекать соком, сахар добавляйте непосредственно в вареник, который будете формировать. Процесс чуть дольше, зато меньше проблем с соком.

Формируем вареники.

Вареники отвариваем на пару в течение 7 минут.

Подаю такое вкусное блюдо с сахаром и сметаной, сливочным маслом. Пышные вареники будут отличным блюдом для обеда и ужина, даже гостей можно удивлять.