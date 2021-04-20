Домашняя сметана. Премудрости приготовления свежего молочного продукта

Домашняя сметана получается намного вкуснее и полезнее, чем магазинная. Кроме этого, Вы будете уверены в том, что сметана приготовлена в самых стерильных условиях.
Домашняя сметана: ингредиенты
- Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Молоко (от 3% жирности) – 1 л. (один литр)
Рецепт приготовления:
- Сметану лучше готовить на паровой бане. На дно кастрюли выложите простую плотную ткань, затем опустите туда банку с молоком. после этого залейте в кастрюлю холодную воду в таком количестве, чтобы банка оказалась в воде довольно глубоко.
- После этого поставьте кастрюлю на плиту и ждём, пока вода не закипит. Затем следите за молоком. Когда оно вот-вот должно будет закипеть, банку вытащите и оставьте её остывать при комнатной температуре.
- Теперь нужно добавить закваску. Можете использовать специальную закваску или обычную сметану в пропорции 3 столовых ложки на 1 литр молока. Тщательно Смешайте ингредиенты в банке и ждите 30-40 минут, накрыв ёмкость крышкой.
- Затем процедите получившуюся молочную массу через марлю или бинт.
Домашняя сметана ждёт Вас.
Приятного аппетита!
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