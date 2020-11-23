Капуста Пелюстка: вкусная капуста к праздничному столу

Капуста Пелюстка! Хотите разнообразить свое меню каким-нибудь новым блюдом? Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления пикантной и яркой на вид закуски – капусты Пелюстки. Благодаря своим ярким цветам эта закуска шикарно смотрится на праздничном столе. «Пелюстки» в переводе с украинского означают лепестки и действительно, капуста в этой закуске напоминает лепестки розы. Эта закуска – прекрасное дополнение как к праздничным, так и повседневным блюдам.

Капуста Пелюстка: ингредиенты для капусты

полтора килограмма белокочанной капусты

свекла – 350 г

сахар – 100 г

один стакан шестипроцентного уксуса

пол-литра воды

морковь – 150 г

чеснок – 4 зубчика

соль – 25 г

один стакан растительного масла

черный перец горошком – 10 г

Капуста Пелюстка: приготовление

Взять кочан белокочанной капусты, снять верхние повядшие листы, разрезать на четвертинки. Каждую четвертинку разделить на несколько пластов и нарезать квадратами со стороной в 4 см.

Морковь помыть, очистить и нарезать короткой соломкой.

Свеклу помыть, почистить и также нарезать соломкой.

Чеснок очистить и порезать тонкими кружками.

Для маринада всыпать в кастрюлю сахар, соль, залить уксусом и растительным маслом. Все хорошенько перемешать.

Кипяченую остуженную воду влить в миску и размешивать до полного растворения всех компонентов.

В большую трехлитровую банку положить слой капусты, сверху – слой моркови, затем – свеклы. Каждый слой надо посыпать чесноком и горошинами черного перца.

Залить в эту же банку маринад, немного примять рукой, так, чтобы маринад полностью закрыл овощи.

Отложить банку и держать при комнатной температуре до 8 часов, а потом положить в холодильник еще на сутки.

Капуста Пелюстка: готова!

Можно подавать на стол к любому мясному блюду, да и просто так.