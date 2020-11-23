Капуста Пелюстка: вкусная капуста к праздничному столу

Капуста Пелюстка! Хотите разнообразить свое меню каким-нибудь новым блюдом? Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления пикантной и яркой на вид закуски – капусты Пелюстки. Благодаря своим ярким цветам эта закуска шикарно смотрится на праздничном столе. «Пелюстки» в переводе с украинского означают лепестки и действительно, капуста в этой закуске напоминает лепестки розы. Эта закуска – прекрасное дополнение как к праздничным, так и повседневным блюдам.
Капуста Пелюстка: ингредиенты для капусты
- полтора килограмма белокочанной капусты
- свекла – 350 г
- сахар – 100 г
- один стакан шестипроцентного уксуса
- пол-литра воды
- морковь – 150 г
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 25 г
- один стакан растительного масла
- черный перец горошком – 10 г
Капуста Пелюстка: приготовление
- Взять кочан белокочанной капусты, снять верхние повядшие листы, разрезать на четвертинки. Каждую четвертинку разделить на несколько пластов и нарезать квадратами со стороной в 4 см.
- Морковь помыть, очистить и нарезать короткой соломкой.
- Свеклу помыть, почистить и также нарезать соломкой.
- Чеснок очистить и порезать тонкими кружками.
- Для маринада всыпать в кастрюлю сахар, соль, залить уксусом и растительным маслом. Все хорошенько перемешать.
- Кипяченую остуженную воду влить в миску и размешивать до полного растворения всех компонентов.
- В большую трехлитровую банку положить слой капусты, сверху – слой моркови, затем – свеклы. Каждый слой надо посыпать чесноком и горошинами черного перца.
- Залить в эту же банку маринад, немного примять рукой, так, чтобы маринад полностью закрыл овощи.
- Отложить банку и держать при комнатной температуре до 8 часов, а потом положить в холодильник еще на сутки.
Капуста Пелюстка: готова!
Можно подавать на стол к любому мясному блюду, да и просто так.
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