Скатерть-Самобранка

5 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L
    А вот солить сразу не желательно! Можно подсолить в тарелке. Особенно детям.Бульон из куриных...
  • Жанна Гайдешар
    На фото : курица отварная .Салат, который бу...
  • Валентина Нетипанова
    немного соли это из какого расчета? На литр сколько нужно соли?Рис для плова бол...

Капуста Пелюстка: вкусная капуста к праздничному столу

Капуста Пелюстка! Хотите разнообразить свое меню каким-нибудь новым блюдом? Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления пикантной и яркой на вид закуски – капусты Пелюстки. Благодаря своим ярким цветам эта закуска шикарно смотрится на праздничном столе. «Пелюстки» в переводе с украинского означают лепестки и действительно, капуста в этой закуске напоминает лепестки розы. Эта закуска – прекрасное дополнение как к праздничным, так и повседневным блюдам.

Капуста Пелюстка

Капуста Пелюстка: ингредиенты для капусты

  • полтора килограмма белокочанной капусты
  • свекла – 350 г
  • сахар – 100 г
  • один стакан шестипроцентного уксуса
  • пол-литра воды
  • морковь – 150 г
  • чеснок – 4 зубчика
  • соль – 25 г
  • один стакан растительного масла
  • черный перец горошком – 10 г

Капуста Пелюстка: приготовление

  • Взять кочан белокочанной капусты, снять верхние повядшие листы, разрезать на четвертинки. Каждую четвертинку разделить на несколько пластов и нарезать квадратами со стороной в 4 см.
  • Морковь помыть, очистить и нарезать короткой соломкой.
  • Свеклу помыть, почистить и также нарезать соломкой.

Капуста Пелюстка: вкусная капуста к праздничному столу

  • Чеснок очистить и порезать тонкими кружками.
  • Для маринада всыпать в кастрюлю сахар, соль, залить уксусом и растительным маслом. Все хорошенько перемешать.
  • Кипяченую остуженную воду влить в миску и размешивать до полного растворения всех компонентов.
  • В большую трехлитровую банку положить слой капусты, сверху – слой моркови, затем – свеклы. Каждый слой надо посыпать чесноком и горошинами черного перца.
  • Залить в эту же банку маринад, немного примять рукой, так, чтобы маринад полностью закрыл овощи.
  • Отложить банку и держать при комнатной температуре до 8 часов, а потом положить в холодильник еще на сутки.

Капуста Пелюстка: готова!

Можно подавать на стол к любому мясному блюду, да и просто так.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх