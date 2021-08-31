Домашнее печенье на сковороде. Вкусное лакомство без заморочек

Домашнее печенье на сковороде станет одним из ваших любимых десертов, которые очень легко и быстро готовятся.
Домашнее печенье на сковороде: ингредиенты
- Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Сливочное масло – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Оливковое масло – по вкусу
- Молоко – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Изюм – ¼ ст. (четверть стакана)
- Молотая корица – 2/3 ч. л. (два треть чайной ложки)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Просейте в миску муку, сахар, разрыхлитель, соль, туда положите масло и до крошек разотрите руками. Добавьте в тесто взбитое яйцо с молоком и замешайте. Добавьте изюм. Вымешайте руками, заверните в плёнку и на пол часа уберите в холодильник.
- После тесто достаньте и раскатайте колбаску. Нарежьте колечками.
- Печенье жарьте на небольшом количестве масла, на среднем огне до появления румяной корочки с двух сторон.
- Присыпьте сахаром.
Домашнее печенье на сковороде — легко готовится и очень приятное на вкус.
Пеките на здоровье!
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