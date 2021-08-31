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Домашнее печенье на сковороде. Вкусное лакомство без заморочек

Домашнее печенье на сковороде станет одним из ваших любимых десертов, которые очень легко и быстро готовятся.

Домашнее печенье на сковороде: ингредиенты

Домашнее печенье на сковороде. Вкусное лакомство без заморочек 6

  1. Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар – 100 г. (сто грамм)
  3. Сливочное масло – 120 г. (сто двадцать грамм)
  4. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  5. Оливковое масло – по вкусу
  6. Молоко – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  7. Изюм – ¼ ст. (четверть стакана)
  8. Молотая корица – 2/3 ч. л. (два треть чайной ложки)
  9. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Просейте в миску муку, сахар, разрыхлитель, соль, туда положите масло и до крошек разотрите руками. Добавьте в тесто взбитое яйцо с молоком и замешайте. Добавьте изюм. Вымешайте руками, заверните в плёнку и на пол часа уберите в холодильник.
  • После тесто достаньте и раскатайте колбаску. Нарежьте колечками.
  • Печенье жарьте на небольшом количестве масла, на среднем огне до появления румяной корочки с двух сторон.
  • Присыпьте сахаром.

Домашнее печенье на сковороде — легко готовится и очень приятное на вкус.

Домашнее печенье на сковороде

 

Пеките на здоровье!

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