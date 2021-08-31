Домашнее печенье на сковороде. Вкусное лакомство без заморочек

Домашнее печенье на сковороде станет одним из ваших любимых десертов, которые очень легко и быстро готовятся.

Домашнее печенье на сковороде: ингредиенты

Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм) Сахар – 100 г. (сто грамм) Сливочное масло – 120 г. (сто двадцать грамм) Яйцо – 1 шт. (одна штука) Оливковое масло – по вкусу Молоко – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Изюм – ¼ ст. (четверть стакана) Молотая корица – 2/3 ч. л. (два треть чайной ложки) Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

Просейте в миску муку, сахар, разрыхлитель, соль, туда положите масло и до крошек разотрите руками. Добавьте в тесто взбитое яйцо с молоком и замешайте. Добавьте изюм. Вымешайте руками, заверните в плёнку и на пол часа уберите в холодильник.

После тесто достаньте и раскатайте колбаску. Нарежьте колечками.

Печенье жарьте на небольшом количестве масла, на среднем огне до появления румяной корочки с двух сторон.

Присыпьте сахаром.

Домашнее печенье на сковороде — легко готовится и очень приятное на вкус.

Пеките на здоровье!