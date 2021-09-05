Такого вкусного ужина я еще не ела. Гости будут просить этот рецепт

Мягкая и вкусная запеканка из картофеля и говяжьего фарша станет полноценным, очень сытным ужином. В начинку вы можете добавить ароматные итальянские травы и у вас получится оригинальное, пикантное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 800 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 4 шт;
- фарш говяжий, 300 г;
- крахмал, 3 ст.л;
- чеснок измельченный, 1 ст.л;
- перец красный и тимьян по 1 ч.л;
- сыр, 100 г;
- соль, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Картофель режем небольшим кубиком и обжариваем на растительном масле до румяности.
На растительном масле быстро обжариваем лук кубиком и добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.
Добавляем в лук фарш, перемешиваем и жарим до готовности.
За пару минут до готовности солим и перчим, всыпаем ароматные травы и свои любимые специи.
Яйца смешиваем с солью перебиваем массу до однородности венчиком.
Выливаем яичную массу в охлажденную картошку, всыпаем крахмал, перемешиваем.
Смазываем сковороду растительным маслом и выкладываем часть картофеля, сверху трем сыр часть, выкладываем фарш равномерным слоем.
Сверху засыпаем картофелем ровным слоем.
Разравниваем лопаткой, накрываем крышкой и жарим 5 минут на небольшом огне.
При помощи тарелки переворачиваем запеканку и жарим вторую сторону еще 5 минут.
Запеканка получается очень сочной и ароматной, нежной. Можно подавать со сметаной, разными острыми соусами и салатами из свежих овощей.
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