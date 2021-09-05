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Такого вкусного ужина я еще не ела. Гости будут просить этот рецепт

Мягкая и вкусная запеканка из картофеля и говяжьего фарша станет полноценным, очень сытным ужином.  В начинку вы можете добавить ароматные итальянские травы и у вас получится оригинальное, пикантное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 800 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • фарш говяжий, 300 г;
  • крахмал, 3 ст.л;
  • чеснок измельченный, 1 ст.л;
  • перец красный и тимьян по 1 ч.л;
  • сыр, 100 г;
  • соль, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Картофель режем небольшим кубиком и обжариваем на растительном масле до румяности.

На растительном масле быстро обжариваем лук кубиком и добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.

Добавляем в лук фарш, перемешиваем и жарим до готовности.

За пару минут   до готовности солим и перчим, всыпаем ароматные травы и свои любимые специи.

Яйца смешиваем с солью перебиваем массу до однородности венчиком.

Выливаем яичную массу в охлажденную картошку, всыпаем крахмал, перемешиваем.

Смазываем сковороду растительным маслом и выкладываем часть картофеля, сверху трем сыр часть, выкладываем фарш равномерным слоем.

Такого вкусного ужина я еще не ела. Гости будут просить этот рецепт

Сверху засыпаем картофелем ровным слоем.

Разравниваем лопаткой, накрываем крышкой и жарим 5 минут на небольшом огне.

Такого вкусного ужина я еще не ела. Гости будут просить этот рецепт

При помощи тарелки переворачиваем запеканку и жарим вторую сторону еще 5 минут.

Такого вкусного ужина я еще не ела. Гости будут просить этот рецепт

Запеканка получается очень сочной и ароматной, нежной. Можно подавать со сметаной, разными острыми соусами и салатами из свежих овощей.

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