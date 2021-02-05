Если готовлю рыбу, то только так. И на ужин, и на праздничный стол (очень простой рецепт)

С помощью этого рецепта, рыбу можно сделать в коптильне или просто запечь в духовке. Поверьте, вкус получается в обоих случаях копченным, рыбка ароматная, аппетитная и очень вкусная.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- форель радужная или любая друга, 1 штука целая, около 1 кг;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 6 зубчиков;
- укроп;
- лимон, несколько колечек;
- белое вино;
- соль, перец, растительное масло.
Процесс приготовления
Рыбу режем по брюшку и убираем внутренности, жабры, хорошо все промываем и просушиваем полотенцами.
Лук, чеснок и лимон мелко режем, зелень любую по вашему вкусу рубим.
Совет: у лимона убираем кожуру, чтобы не было горечи в рыбе.
Натираем тушку внутри и снаружи солью, перцем, специями, растительным маслом.
В брюшко укладываем лимон, лук и чеснок, зелень.
Берем фольгу, складываем вдвое и делаем лодочку по размеру рыбки. Укладываем тушку и поливаем белым вином – тушка должна лежать в вине, так что не заливайте ее полностью.
Накрываем фольгой.
Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов и тушим 40 минут.
Хочу заметить, что вы можете тушить ее и дольше, чтобы лук точно приготовился. Но если вы любите немного хрустящий лук, тогда будет достаточно и 20 минут.
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