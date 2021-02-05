Если готовлю рыбу, то только так. И на ужин, и на праздничный стол (очень простой рецепт)

С помощью этого рецепта, рыбу можно сделать в коптильне или просто запечь в духовке. Поверьте, вкус получается в обоих случаях копченным, рыбка ароматная, аппетитная и очень вкусная.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

форель радужная или любая друга, 1 штука целая, около 1 кг;

лук, 2 шт;

чеснок, 6 зубчиков;

укроп;

лимон, несколько колечек;

белое вино;

соль, перец, растительное масло.

Процесс приготовления

Рыбу режем по брюшку и убираем внутренности, жабры, хорошо все промываем и просушиваем полотенцами.

Лук, чеснок и лимон мелко режем, зелень любую по вашему вкусу рубим.

Совет: у лимона убираем кожуру, чтобы не было горечи в рыбе.

Натираем тушку внутри и снаружи солью, перцем, специями, растительным маслом.

В брюшко укладываем лимон, лук и чеснок, зелень.

Берем фольгу, складываем вдвое и делаем лодочку по размеру рыбки. Укладываем тушку и поливаем белым вином – тушка должна лежать в вине, так что не заливайте ее полностью.

Накрываем фольгой.

Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов и тушим 40 минут.