Если у вас дома есть картофель. Легкий, дешевый и вкусный ужин

Аппетитные и сытные пирожки на сковороде с ароматным и интересным йогуртовым соусом. Это блюдо идеально подходит для ужина, пикника, можно брать с собой в дорогу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
картофель, 3 шт;
соль и перец по вкусу;
сыр чеддер, 100 г;
зелень.
Для приготовления соуса необходимо:
яйца, 2 шт;
соль;
йогурт, 2 ст.л;
мука, 4 ст.л.
Для приготовления йогуртового соуса необходимо:
кефир и майонез по 3 ст.л;
соль, красный перец, укроп;
мята, 0.5 ч.л;
масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем, превращаем в пюре.
Добавляем перец и тертый сыр, специи для картофеля по вашему вкусу, мелко рубленую зелень.
Формируем пирожки из массы.
Взбиваем венчиком яйца и смешиваем с йогуртом.
Совет: йогурт заменяется молоком, майонезом или сметаной.
Всыпаем муку и вымешиваем однородный кляр.
Окунаем пирожки в кляр и обжариваем в растительном масле. Наливайте его достаточно.
Обжариваем с двух сторон до румяности.
Для соуса смешиваем все продукты до однородности и подаем его вместе с картофельными пирожками.
Они получаются мягкими, сытными. Вы можете еще добавить в массу провансальские или итальянские травы, получится вообще роскошно.
А в соус можно добавить чеснок, острый перец.
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