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Если у вас дома есть картофель. Легкий, дешевый и вкусный ужин

Аппетитные и сытные пирожки на сковороде с ароматным и интересным йогуртовым соусом. Это блюдо идеально подходит для ужина, пикника, можно брать с собой в дорогу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 шт;

соль и перец по вкусу;

сыр чеддер, 100 г;

зелень.

Для приготовления соуса необходимо:

яйца, 2 шт;

соль;

йогурт, 2 ст.л;

мука, 4 ст.л.

Для приготовления йогуртового соуса необходимо:

кефир и майонез по 3 ст.л;

соль, красный перец, укроп;

мята, 0.5 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем, превращаем в пюре.

Добавляем перец и тертый сыр, специи для картофеля по вашему вкусу, мелко рубленую зелень.

Формируем пирожки из массы.

Если у вас дома есть картофель. Легкий, дешевый и вкусный ужин

Взбиваем венчиком яйца и смешиваем с йогуртом.

Совет: йогурт заменяется молоком, майонезом или сметаной.

Всыпаем муку и вымешиваем однородный кляр.

Окунаем пирожки в кляр и обжариваем в растительном масле. Наливайте его достаточно.

Если у вас дома есть картофель. Легкий, дешевый и вкусный ужин

Обжариваем с двух сторон до румяности.

Если у вас дома есть картофель. Легкий, дешевый и вкусный ужин

Для соуса смешиваем все продукты до однородности и подаем его вместе с картофельными пирожками.

Если у вас дома есть картофель. Легкий, дешевый и вкусный ужин

Они получаются мягкими, сытными. Вы можете еще добавить в массу провансальские или итальянские травы, получится вообще роскошно.

А в соус можно добавить чеснок, острый перец.

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