Вкуснее и полезнее, чем обычные чебуреки. Вы будете в восторге: мука, кипяток и зелень

Даже такая простая начинка, как свежая зелень, может быть отличным дополнением к чебурекам. Получается свежо, ароматно и вкусно, поэтому очень советую вам попробовать сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 500 г;

кипяток, 300 мл;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л;

шпинат, 500 г;

укроп и зеленый лук;

масло сливочное, 100 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Соль смешиваем с растительным маслом и выливаем кипяток, перемешиваем венчиком.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.

Масса должна получиться мягкой и эластичной.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.

Мелко режем шпинат, зеленый лук и укроп, смешиваем, солим и перчим по вкусу.

Совет: знаю, что многие просто не любят шпинат, поэтому для начинки можно взять любые другие продукты. К примеру, смешать зелень с творогом или твердым сыром, отварными яйцами или обжаренными шампиньонами.

Поливаем начинку растопленным сливочным маслом.

Тесто делим на порционные колобки.

Раскатываем тонкие лепешки, на одну сторону каждой выкладываем начинку, накрываем второй стороной и защипываем края.

Обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Когда выкладываем на блюдо, смазываем растопленным сливочным маслом с двух сторон.