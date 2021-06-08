Мясо с овощами без жарки. Взял сезонные овощи и куски мяса и всё отправил в духовку

Мясо с овощами без жарки — замечательное блюдо к ужину, которое понравится всем.
Мясо с овощами без жарки: ингредиенты
- Мясо — 1 кг. (один килограмм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Фасоль стручковая — 200 гр. (двести грамм)
- Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
- Карри — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Горчица — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Сухой чеснок — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Масло растительное — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Соевый соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Соль, перец — по вкусу
- Луковица — 2 шт. (две штуки)
Пошаговое приготовление:
- Мясо нарежьте кусочками и выложите в миску. Затем добавьте карри. соль, перец, горчицу и сухой чеснок, влейте туда же растительное масло и соевый соус и всё хорошенько перемешайте.
- Очистите картофель и нарежьте на крупные дольки.
- Морковь и лук нарежьте крупными кусочками.
- Очистите от семян сладкий перец и нарежьте крупными кусочками.
- Переложите все продукты в миску, добавьте фасоль, перемешайте и переложите в рукав для запекания.
- Отправьте в духовку на 50-60 минут при 200 градусах.
Мясо с овощами без жарки можно подавать вместе с салатом.
Приятного аппетита!
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