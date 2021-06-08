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Мясо с овощами без жарки. Взял сезонные овощи и куски мяса и всё отправил в духовку

Мясо с овощами без жарки — замечательное блюдо к ужину, которое понравится всем.

Мясо с овощами без жарки: ингредиенты

Мясо с овощами без жарки

  1. Мясо — 1 кг. (один килограмм)
  2. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  3. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  4. Фасоль стручковая — 200 гр. (двести грамм)
  5. Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
  6. Карри — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Горчица —  3 ч. л (три чайные ложки)
  8. Сухой чеснок — 2 ч. л (две чайные ложки)
  9. Масло растительное — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  10. Соевый соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  11. Соль, перец — по вкусу
  12. Луковица — 2 шт. (две штуки)

Пошаговое приготовление:

  • Мясо нарежьте кусочками и выложите в миску. Затем добавьте карри. соль, перец, горчицу и сухой чеснок, влейте туда же растительное масло и соевый соус и всё хорошенько перемешайте.
  • Очистите картофель и нарежьте на крупные дольки.
  • Морковь и лук нарежьте крупными кусочками.
  • Очистите от семян сладкий перец и нарежьте крупными кусочками.
  • Переложите все продукты в миску, добавьте фасоль, перемешайте и переложите в рукав для запекания.
  • Отправьте в духовку  на 50-60 минут при 200 градусах.

Мясо с овощами без жарки можно подавать вместе с салатом.

Мясо с овощами без жарки. Взял сезонные овощи и куски мяса и всё отправил в духовку 2

Приятного аппетита!

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