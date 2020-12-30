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Салат «Нежность» из чего же он. А вкусный какой и простой в приготовлении

Оригинальный салат с рыбой и свежими огурцами, сыром и зеленым луком. В принципе, он получается легкий, но довольно сытный, красивый и прекрасно подходит для любого праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рыба, 400 г;
  • огурец, 150 г;
  • лук зеленый, укроп;
  • сыр, 100 г;
  • яйца, 3 шт;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Зеленый лук и укроп берите по пучку и по своему вкусу.

Рыбу берите любую, я взяла хек, отварила в подсоленной воде со специями.

Остужаем и разбираем кусочками.

Зеленый лук и зелень режем.

Яйца и сыр режем небольшими кубиками.

Один огурец режем кубиком.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и перемешиваем.

Попробуйте на соль и если необходимо, досолите.

Второй огурец режем спиралькой, сворачиваем и ставим сверху салата для декора. Можно украсить и по своему вкусу.

Подаем сразу к столу, чтобы салат не затекал.

Салат «Нежность» из чего же он. А вкусный какой и простой в приготовлении

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