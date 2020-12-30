Салат «Нежность» из чего же он. А вкусный какой и простой в приготовлении

Оригинальный салат с рыбой и свежими огурцами, сыром и зеленым луком. В принципе, он получается легкий, но довольно сытный, красивый и прекрасно подходит для любого праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рыба, 400 г;

огурец, 150 г;

лук зеленый, укроп;

сыр, 100 г;

яйца, 3 шт;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Зеленый лук и укроп берите по пучку и по своему вкусу.

Рыбу берите любую, я взяла хек, отварила в подсоленной воде со специями.

Остужаем и разбираем кусочками.

Зеленый лук и зелень режем.

Яйца и сыр режем небольшими кубиками.

Один огурец режем кубиком.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и перемешиваем.

Попробуйте на соль и если необходимо, досолите.

Второй огурец режем спиралькой, сворачиваем и ставим сверху салата для декора. Можно украсить и по своему вкусу.

Подаем сразу к столу, чтобы салат не затекал.