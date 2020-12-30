Салат «Нежность» из чего же он. А вкусный какой и простой в приготовлении

Оригинальный салат с рыбой и свежими огурцами, сыром и зеленым луком. В принципе, он получается легкий, но довольно сытный, красивый и прекрасно подходит для любого праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рыба, 400 г;
- огурец, 150 г;
- лук зеленый, укроп;
- сыр, 100 г;
- яйца, 3 шт;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Зеленый лук и укроп берите по пучку и по своему вкусу.
Рыбу берите любую, я взяла хек, отварила в подсоленной воде со специями.
Остужаем и разбираем кусочками.
Зеленый лук и зелень режем.
Яйца и сыр режем небольшими кубиками.
Один огурец режем кубиком.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и перемешиваем.
Попробуйте на соль и если необходимо, досолите.
Второй огурец режем спиралькой, сворачиваем и ставим сверху салата для декора. Можно украсить и по своему вкусу.
Подаем сразу к столу, чтобы салат не затекал.
Свежие комментарии