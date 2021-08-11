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Салат Цветочная фантазия. Не требует сложных ингредиентов и вкусно получается

Салат Цветочная фантазия — невероятно красивый и вкусный.

Салат Цветочная фантазия: ингредиенты

Салат Цветочная фантазия

  1. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  2. Колбаса варено-копчёная — 300 гр. (триста грамм)
  3. Шампиньоны — 300 гр. (триста грамм)
  4. Помидоры — 1 шт. (одна штука)
  5. Яйца вареные — 6 шт. (шесть штук)
  6. Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
  7. Сливочное масло — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  8. Растительное масло — для жарки
  9. Зелень укропа
  10. Соль, перец — по вкусу
  11. Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Репчатый лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой с растительным и сливочным маслом сковороде до золотистого цвета.
  • Шампиньоны нарежьте пластинками, переложите к луку на сковороде и грибы жарьте на среднем огне до полной готовности.
  • В конце добавьте соль, чёрный молотый перец, тщательно перемешайте и снимите с огня.
  • Варено — копчёную колбасу нарежьте маленькими кубиками, твёрдый сыр и три вареных яйца натрите на крупной тёрке.
  • В посуде, которая вам будет более удобной, начинайте собирать свой салат.
  • Выложите нарезанную колбасу, смажьте майонезом, затем грибы и снова смазывайте майонезом и третьим слоем выложите сыр.
  • Займитесь украшением салата: один свежий помидор моем, разрезаем пополам и нарезаем его тонкими поперечными пластинками.
    Нарезанные пластинки помидора аккуратно раздвигаем, чтобы получилась полоска.
  • Получившуюся полосу аккуратно сворачиваем, чтобы получился цветок розы. Роза из помидора готова. Для того, чтобы сделать ромашку из отварного яйца, нам понадобится нож с острым концом.
  • Ножом делаем зигзагообразные надрезы вокруг яйца, таким образом прорезая его до середины. Аккуратно снимаем верхушки яйца — цветы готовы. Желтки яиц натираем на мелкой терке.
  • Тертые желтки выкладываем сверху на сырный слой салата, переносим розу из помидора на середину салата при помощи ножа, вокруг розы выкладываем веточки укропа, на укроп кладем ромашки из белка, в серединку каждого цветка насыпаем немного тертого желтка.

Салат Цветочная фантазия готов.

Салат Цветочная фантазия. Не требует сложных ингредиентов и вкусно получается 4

Приятного аппетита!

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