Рыба по-польски: вкусная нежная рыбка под густым яичным соусом

Рыба по-польски получается нежной, вкусной и невероятно ароматной. Даже детям такое блюдо придется по душе. Обязательно приготовьте рыбу в таком виде.
Рыба по-польски: ингредиенты
- 2 (две) шт – яиц
- 400 (четыреста) гр – минтая
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 20 (двадцать) гр – зелени
- Соль по вкусу
- 2 (две) шт – лаврового листа
- 3 (три) шт – перца горошком
- Полторы л воды
- 1 (одна) ч. ложка – муки
- 10 (десять) мл – лимонного сока
Рыба по-польски: рецепт
- Возьмите кастрюлю. Около трех литров объемом. Налейте воды в нее, положите лавровый лист, перец горошком, и немного соли. Доведите до кипения
- Промойте филе рыбы под проточной водой. Нарежьте на порционные куски, и варите в бульоне минуты три
- Отварите яйца вкрутую. После чего остудите их и натрите на крупной терке
- Зелень измельчите
- Рыбу вытащите из бульона
- Теперь приготовим соус. Нужна сковорода. Растопите в ней сливочное масло. К маслу просейте муку и постоянно помешивайте, пока не получится однородной массы
- Потом добавьте измельченные яйца, и жарьте. Постоянно помешивайте
- Добавьте половник бульона. Размешайте. Соус должен быть не густым и не жидким. Чем – то средним
- Соус не должен стекать с ложки
- После чего к соусу положите зелень и тщательно перемешайте. Готовым соусом полейте рыбу и подавайте к столу
Рыба по-польски готова!
Пожалуй, самая нежная рыба именно под таким соусом. На здоровье.
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