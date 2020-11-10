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Рыба по-польски: вкусная нежная рыбка под густым яичным соусом

Рыба по-польски получается нежной, вкусной и невероятно ароматной. Даже детям такое блюдо придется по душе. Обязательно приготовьте рыбу в таком виде.

Рыба по-польски: ингредиенты

Рыба по-польски

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 400 (четыреста) гр – минтая
  3. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  4. 20 (двадцать) гр – зелени
  5. Соль по вкусу
  6. 2 (две) шт – лаврового листа
  7. 3 (три) шт – перца горошком
  8. Полторы л воды
  9. 1 (одна) ч. ложка – муки
  10. 10 (десять) мл – лимонного сока

Рыба по-польски: рецепт

Рыба по-польски

  • Возьмите кастрюлю. Около трех литров объемом. Налейте воды в нее, положите лавровый лист, перец горошком, и немного соли. Доведите до кипения
  • Промойте филе рыбы под проточной водой. Нарежьте на порционные куски, и варите в бульоне минуты три
  • Отварите яйца вкрутую. После чего остудите их и натрите на крупной терке
  • Зелень измельчите
  • Рыбу вытащите из бульона
  • Теперь приготовим соус. Нужна сковорода. Растопите в ней сливочное масло. К маслу просейте муку и постоянно помешивайте, пока не получится однородной массы
  • Потом добавьте измельченные яйца, и жарьте. Постоянно помешивайте
  • Добавьте половник бульона. Размешайте. Соус должен быть не густым и не жидким. Чем – то средним
  • Соус не должен стекать с ложки
  • После чего к соусу положите зелень и тщательно перемешайте.
    Готовым соусом полейте рыбу и подавайте к столу

Рыба по-польски готова!

Рыба по-польски

Пожалуй, самая нежная рыба именно под таким соусом. На здоровье.

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