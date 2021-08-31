Никогда бы не подумала, что так вкусно. Вода, мука и творог: вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов

Такие лепешки получаются очень мягкими. Они долго остаются свежими, не крошатся и отлично подходят в качестве хлеба для разных блюд. Если будете делать с начинкой, можно использовать не только творог, но и прочие продукты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток, 120 г;
- мука, около 220 г;
- соль и сахар по щепотке.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 300 г;
- чеснок и зелень;
- соль;
- масло сливочное.
Процесс приготовления
В кипятке растворяем соль и сахар, вливаем растительное масло.
Муку просеиваем и вливаем в нее воду, вымешиваем тесто.
Совет: муки может потребоваться чуть больше, можно добавить, только не переборщите, масса должна быть мягкой, эластичной и не липкой.
Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.
Творог солим по вкусу, смешиваем с измельченным чесноком и зеленью, кусочком сливочного масла.
Делим тесто на 6 частей, каждую раскатываем.
На часть лепешки выкладываем начинку, равномерно распределяем и накрываем второй частью, защипываем края.
Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон, вынимаем, смазываем кусочком сливочного масла и складываем стопочкой.
Лепешки получаются очень мягкими, ароматными сливочными. Если хотите разнообразить меню, просто меняйте начинки.
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