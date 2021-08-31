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Никогда бы не подумала, что так вкусно. Вода, мука и творог: вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов

Такие лепешки получаются очень мягкими. Они долго остаются свежими, не крошатся и отлично подходят в качестве хлеба для разных блюд. Если будете делать с начинкой, можно использовать не только творог, но и прочие продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кипяток, 120 г;
  • мука, около 220 г;
  • соль и сахар по щепотке.

Для приготовления начинки необходимо:

  • творог, 300 г;
  • чеснок и зелень;
  • соль;
  • масло сливочное.

Процесс приготовления

В кипятке растворяем соль и сахар, вливаем растительное масло.

Муку просеиваем и вливаем в нее воду, вымешиваем тесто.

Совет: муки может потребоваться чуть больше, можно добавить, только не переборщите, масса должна быть мягкой, эластичной и не липкой.

Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.

Творог солим по вкусу, смешиваем с измельченным чесноком и зеленью, кусочком сливочного масла.

Делим тесто на 6 частей, каждую раскатываем.

На часть лепешки выкладываем начинку, равномерно распределяем и накрываем второй частью, защипываем края.

Никогда бы не подумала, что так вкусно. Вода, мука и творог: вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов

Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон, вынимаем, смазываем кусочком сливочного масла и складываем стопочкой.

Никогда бы не подумала, что так вкусно. Вода, мука и творог: вкусные лепешки из самых простых и доступных ингредиентов

Лепешки получаются очень мягкими, ароматными сливочными. Если хотите разнообразить меню, просто меняйте начинки.

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