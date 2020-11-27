Рулет сельдь под шубой: красивая, необычная подача любимого всеми блюда

Рулет сельдь под шубой получается очень красивым, оригинальным блюдом. Подача эффектная, гости будут в восторге.
Рулет сельдь под шубой: ингредиенты
1. 1 (одна) шт – лука
2. 1 (одна) шт – селедки
3. 2 (две) шт – свеклы
4. 2 (две) шт – моркови
5. 2 (две) шт – картофеля
6. 1 (одна) шт – яблок
7. 250 (двести пятьдесят) гр – майонеза
8. 1 (одна) шт – яблок
9. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
10. Зелень, черный молотый перец и соль по вкусу
Рулет сельдь под шубой: рецепт
• Овощи отварите до готовности и натрите на терке, разложите по разным тарелкам
• Сельдь очистите от костей и нарежьте на кусочки
• Слоями выложите салат на пищевую пленку и каждый слой смажьте майонезом. Итак, сначала свекла, морковь, яблоко, картофель, лук, кусочки рыбы. Посолите и поперчите. Слой сельди взбрызните лимонным соком
• Аккуратно сверните в рулет и уберите в холодильник на пропитку на несколько часов
• Перед подачей нарежьте рулет и украсьте зеленью. Посыпьте зернами кукурузы.
Рулет сельдь под шубой готов!
Очень оригинально и красочно. А главное – вкусно. На здоровье.
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