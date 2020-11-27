Рулет сельдь под шубой: красивая, необычная подача любимого всеми блюда

Рулет сельдь под шубой получается очень красивым, оригинальным блюдом. Подача эффектная, гости будут в восторге.

Рулет сельдь под шубой: ингредиенты

1. 1 (одна) шт – лука

2. 1 (одна) шт – селедки

3. 2 (две) шт – свеклы

4. 2 (две) шт – моркови

5. 2 (две) шт – картофеля

6. 1 (одна) шт – яблок

7. 250 (двести пятьдесят) гр – майонеза

8. 1 (одна) шт – яблок

9. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока

10. Зелень, черный молотый перец и соль по вкусу

Рулет сельдь под шубой: рецепт

• Овощи отварите до готовности и натрите на терке, разложите по разным тарелкам

• Сельдь очистите от костей и нарежьте на кусочки

• Слоями выложите салат на пищевую пленку и каждый слой смажьте майонезом. Итак, сначала свекла, морковь, яблоко, картофель, лук, кусочки рыбы. Посолите и поперчите. Слой сельди взбрызните лимонным соком

• Аккуратно сверните в рулет и уберите в холодильник на пропитку на несколько часов

• Перед подачей нарежьте рулет и украсьте зеленью. Посыпьте зернами кукурузы.

Рулет сельдь под шубой готов!

Очень оригинально и красочно. А главное – вкусно. На здоровье.