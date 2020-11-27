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    очень красивый получился рулетРулет сельдь под ...
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Рулет сельдь под шубой: красивая, необычная подача любимого всеми блюда

Рулет сельдь под шубой получается очень красивым, оригинальным блюдом. Подача эффектная, гости будут в восторге.

Рулет сельдь под шубой: ингредиенты

Рулет сельдь под шубой

1.  1 (одна) шт – лука
2.  1 (одна) шт – селедки
3.  2 (две) шт – свеклы
4.  2 (две) шт – моркови
5.  2 (две) шт – картофеля
6.  1 (одна) шт – яблок
7.  250 (двести пятьдесят) гр – майонеза
8.  1 (одна) шт – яблок
9.  1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
10.  Зелень, черный молотый перец и соль по вкусу

Рулет сельдь под шубой: рецепт

Рулет сельдь под шубой

• Овощи отварите до готовности и натрите на терке, разложите по разным тарелкам
• Сельдь очистите от костей и нарежьте на кусочки
• Слоями выложите салат на пищевую пленку и каждый слой смажьте майонезом. Итак, сначала свекла, морковь, яблоко, картофель, лук, кусочки рыбы. Посолите и поперчите. Слой сельди взбрызните лимонным соком
• Аккуратно сверните в рулет и уберите в холодильник на пропитку на несколько часов
• Перед подачей нарежьте рулет и украсьте зеленью. Посыпьте зернами кукурузы.

Рулет сельдь под шубой

Рулет сельдь под шубой готов!

Рулет сельдь под шубой

Очень оригинально и красочно. А главное – вкусно. На здоровье.

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