Творожно-шоколадный мусс. Тающий во рту десерт для приятного чаепития

Творожно-шоколадный мусс непременно получится очень нежным и вкусным, а самое главное — полезным.
Творожно-шоколадный мусс: ингредиенты
- Йогурт – 100 г. (сто грамм)
- Желатин – 15 г. (пятнадцать грамм)
- Обезжиренный мягкий творог – 300 г. (триста грамм)
- Какао – 2,5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
- Подсластитель – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Творог, йогурт, какао и подсластитель смешайте в блендере и взбейте до однородности.
- Желатин замочите в холодной воде на 15 минут.
- Поставьте его на огонь и доведите до кипения.
- В желатин добавьте смесь из блендера и тщательно перемешайте.
- Массу взбейте миксером несколько минут.
- Разлейте мусс по креманкам и уберите в холодильник на 3 часа.
- По желанию украсьте.
Творожно-шоколадный мусс — лёгкий и полезный десерт.
Готовьте на здоровье!
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