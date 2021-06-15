Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за рецептСупер вкусный сал...
  • Нина Ильина
    не понятно, воду в банки наливаем кипяток или холодную из крана?Таким способом со...
  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...

Творожно-шоколадный мусс. Тающий во рту десерт для приятного чаепития

Творожно-шоколадный мусс непременно получится очень нежным и вкусным, а самое главное — полезным.

Творожно-шоколадный мусс: ингредиенты

Творожно-шоколадный мусс

  1. Йогурт – 100 г. (сто грамм)
  2. Желатин – 15 г. (пятнадцать грамм)
  3. Обезжиренный мягкий творог – 300 г. (триста грамм)
  4. Какао – 2,5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
  5. Подсластитель – по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Творог, йогурт, какао и подсластитель смешайте в блендере и взбейте до однородности.
  • Желатин замочите в холодной воде на 15 минут.
  • Поставьте его на огонь и доведите до кипения.
  • В желатин добавьте смесь из блендера и тщательно перемешайте.
  • Массу взбейте миксером несколько минут.
  • Разлейте мусс по креманкам и уберите в холодильник на 3 часа.
  • По желанию украсьте.

Творожно-шоколадный мусс — лёгкий и полезный десерт.

Творожно-шоколадный мусс. Тающий во рту десерт для приятного чаепития 4

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх