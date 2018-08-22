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Пирог с яйцом и зеленым луком — самый летний пирог

Готовить элементарно просто!

Пирог с яйцом и зеленым луком — самый летний пирог
 
Ингредиенты:

мука — около 2 стаканов
кефир — 500 г,
яйца — 3 шт,
сода — 1 ч.л,
соль — 0.5 ч.л.

Начинка
лук — 2 пучка
яйца — 4 штуки
Сливочное масло — 50 гр

Приготовление:

Взбиваем кефир с яйцами, добавляем соль, соду, вводим муку.

Должно получиться тесто, как густая сметана.

Затем добавляем порезанный мелко зеленый лук (пару горстей).

Для начинки: натираем вареные яйца на крупной терке, добавляем оставшийся зеленый лук, солим и перчим.

Выливаем на противень половину теста, выкладываем начинку, сверху кладем кусочки сливочного масла и заливаем оставшимся тестом.

Выпекаем при 180 С до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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