Пирог с яйцом и зеленым луком — самый летний пирог

Готовить элементарно просто!
мука — около 2 стаканов
кефир — 500 г,
яйца — 3 шт,
сода — 1 ч.л,
соль — 0.5 ч.л.
Начинка
лук — 2 пучка
яйца — 4 штуки
Сливочное масло — 50 гр
Приготовление:
Взбиваем кефир с яйцами, добавляем соль, соду, вводим муку.
Должно получиться тесто, как густая сметана.
Затем добавляем порезанный мелко зеленый лук (пару горстей).
Для начинки: натираем вареные яйца на крупной терке, добавляем оставшийся зеленый лук, солим и перчим.
Выливаем на противень половину теста, выкладываем начинку, сверху кладем кусочки сливочного масла и заливаем оставшимся тестом.
Выпекаем при 180 С до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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