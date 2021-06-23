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Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Простой рецепт вкусного пирога со свежей клубникой. Набор продуктов самый простой, ничего дорого не потребуется, только много ароматной и сладкой ягоды.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 3 шт;
  • клубника, сахар и кефир по 1 стакану;
  • соль щепотка;
  • сода, 1 ч.л;
  • мука, 400 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и солью, взбиваем миксером до густой массы.

Добавляем кефир, взбиваем до однородности.

Добавляем соду и перемешиваем.

Добавляем разрыхлитель.

Всыпаем частями просеянную муку, вымешиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Совет: можно смазать силиконовую формы сливочным маслом и выпекать в ней.

Клубнику промываем и просушиваем, режем на 2 части и выкладываем сверху теста.

Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Выпекаем при 180 градусах около 45 минут, готовность можно проверить шпажкой.

Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Клубника прекрасно заменяется любой другой ягодой, а сам пирог получается воздушным и пышным.

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