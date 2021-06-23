Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Простой рецепт вкусного пирога со свежей клубникой. Набор продуктов самый простой, ничего дорого не потребуется, только много ароматной и сладкой ягоды.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- клубника, сахар и кефир по 1 стакану;
- соль щепотка;
- сода, 1 ч.л;
- мука, 400 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и солью, взбиваем миксером до густой массы.
Добавляем кефир, взбиваем до однородности.
Добавляем соду и перемешиваем.
Добавляем разрыхлитель.
Всыпаем частями просеянную муку, вымешиваем тесто.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Совет: можно смазать силиконовую формы сливочным маслом и выпекать в ней.
Клубнику промываем и просушиваем, режем на 2 части и выкладываем сверху теста.
Выпекаем при 180 градусах около 45 минут, готовность можно проверить шпажкой.
Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Клубника прекрасно заменяется любой другой ягодой, а сам пирог получается воздушным и пышным.
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