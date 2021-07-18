Приготовьте, пока сезон кабачков. Новый рецепт из кабачков

Такая закуска прекрасно подходит к праздничному столу и можно готовить хоть каждый день, она не надоедает, особенно, если немного менять состав начинки. Особое место в начинке занимаем сыр и чернослив – они придают изысканности и оригинальности.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 3 шт;

куриное филе, 200 г;

томаты, 3 шт;

сыр, 150 г;

чернослив, 100 г;

чеснок, 6 зубчиков;

майонез, около 2 ст.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Чернослив и сыр, помидоры режем мелкими кубиками.

Кабачки режем кружочками.

Совет: чтобы закуска выглядела красиво и меньше хлопот было при готовке, выбирайте крупные кабачки.

Кружочки немного присаливаем.

Зелень мелко рубим и смешиваем с начинкой.

Отварное в соли и специях филе мелко режем и также смешиваем с начинкой. Пробуем на соль, добавляем тертый чеснок.

Муку смешиваем с солью и перцем, обмакиваем кабачки и обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Майонез смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и смазываем кабачки, когда они остынут.

Перед подачей сверху выкладываем по столовой ложке начинку, посыпаем зеленью.