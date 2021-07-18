Приготовьте, пока сезон кабачков. Новый рецепт из кабачков

Такая закуска прекрасно подходит к праздничному столу и можно готовить хоть каждый день, она не надоедает, особенно, если немного менять состав начинки. Особое место в начинке занимаем сыр и чернослив – они придают изысканности и оригинальности.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 3 шт;
- куриное филе, 200 г;
- томаты, 3 шт;
- сыр, 150 г;
- чернослив, 100 г;
- чеснок, 6 зубчиков;
- майонез, около 2 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Чернослив и сыр, помидоры режем мелкими кубиками.
Кабачки режем кружочками.
Совет: чтобы закуска выглядела красиво и меньше хлопот было при готовке, выбирайте крупные кабачки.
Кружочки немного присаливаем.
Зелень мелко рубим и смешиваем с начинкой.
Отварное в соли и специях филе мелко режем и также смешиваем с начинкой. Пробуем на соль, добавляем тертый чеснок.
Муку смешиваем с солью и перцем, обмакиваем кабачки и обжариваем на растительном масле с двух сторон.
Майонез смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и смазываем кабачки, когда они остынут.
Перед подачей сверху выкладываем по столовой ложке начинку, посыпаем зеленью.
Блюдо очень вкусное, по вкусу можно добавить еще орехи грецкие или убрать чернослив, мясо заменить полукопченой колбасой, все делайте по вкусу.