Квашеные помидоры с сахаром. Можно сразу на стол, а можно оставить на зиму

Квашеные помидоры с сахаром получаются очень вкусными и ароматными, вам обязательно понравится.
Квашеные помидоры с сахаром: ингредиенты
- Помидоры, квашенные с сахаром: ингредиенты
- Вода – 5 л. (пять литров)
- Помидоры – 8 кг. (восемь килограмм)
- Острый перец – 2 шт. (две штуки)
- Корень хрена – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 10 з. (десять зубчиков)
- Болгарский перец – 1 шт.
- Сахар – 5 ст. л с горкой (пять столовых ложек)
- Листья малины, смородины, вишни, хрена
- Соль – 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Данные пропорции подходят для 10 – литровой посуды.
- Помидоры должны быть не переспелыми. Помидоры вымойте, и выложите в ёмкости, чтобы высохли.
- Приготовьте рассол: соль, лучше каменную, высыпьте в воду и размешайте до растворения.
- В 10 – литровое ведро на дно сложите несколько листиков смородины, вишни, малины , хрена. Затем добавьте острый перец и чеснок.
- Выложите больше половины помидоров и добавьте ещё немного зелени и чеснока.
- Затем выложите оставшиеся помидоры и накройте последним слоем душистой зелени.
- В 5 – литровое ведерко высыпьте сахар, затем залейте ранее приготовленным рассолом. Все черные вкрапления за это время осядут на дно и не попадут в готовый продукт.
- После растворения сахара, всю жидкость вылейте в ведро помидоров с зеленью. Сверху накройте крышкой, но не закрывайте плотно.
Квашеные помидоры с сахаром — очень вкусные и сочные.
Готовьте на здоровье!
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