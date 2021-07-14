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Квашеные помидоры с сахаром. Можно сразу на стол, а можно оставить на зиму

Квашеные помидоры с сахаром получаются очень вкусными и ароматными, вам обязательно понравится.

Квашеные помидоры с сахаром: ингредиенты

Квашеные помидоры с сахаром

  1. Помидоры, квашенные с сахаром: ингредиенты
  2. Вода – 5 л. (пять литров)
  3. Помидоры – 8 кг. (восемь килограмм)
  4. Острый перец – 2 шт. (две штуки)
  5. Корень хрена – 1 шт. (одна штука)
  6. Чеснок – 10 з. (десять зубчиков)
  7. Болгарский перец – 1 шт.
  8. Сахар – 5 ст. л с горкой (пять столовых ложек)
  9. Листья малины, смородины, вишни, хрена
  10. Соль – 350 гр. (триста пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Данные пропорции подходят для 10 – литровой посуды.
  • Помидоры должны быть не переспелыми. Помидоры вымойте, и выложите в ёмкости, чтобы высохли.
  • Приготовьте рассол: соль, лучше каменную, высыпьте в воду и размешайте до растворения.
  • В 10 – литровое ведро на дно сложите несколько листиков смородины, вишни, малины , хрена. Затем добавьте острый перец и чеснок.
  • Выложите больше половины помидоров и добавьте ещё немного зелени и чеснока.
  • Затем выложите оставшиеся помидоры и накройте последним слоем душистой зелени.
  • В 5 – литровое ведерко высыпьте сахар, затем залейте ранее приготовленным рассолом. Все черные вкрапления за это время осядут на дно и не попадут в готовый продукт.
  • После растворения сахара, всю жидкость вылейте в ведро помидоров с зеленью.
    Сверху накройте крышкой, но не закрывайте плотно.

Квашеные помидоры с сахаром — очень вкусные и сочные.

Квашеные помидоры с сахаром. Можно сразу на стол, а можно оставить на зиму 2

Готовьте на здоровье!

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