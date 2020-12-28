На новый год обязательно буду готовить эту свою любимую закуску из крабовых палочек: все продукты доступные и очень вкусно

Новогодний стол требует особого внимания — закуски, неотъемлемая часть этого стола, которые должны быть не только вкусными, но и выглядеть красиво!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной и при этом красивой закуски из крабовых палочек.

Приготовить эту закуску можно буквально за 15 минут и продукты весьма доступные. Такая закуска всегда «улетает» со стола в первую очередь. Попробуйте, вам точно понравиться!

Если у вас есть дети, подключайте их к процессу готовки, им наверняка будет очень интересно с вами делать вкусные «крабовые снежки».

Ингредиенты для приготовления:

Крабовые палочки – 200 г (одна большая упаковка)

Куриные яйца – 2 шт.

Твердый, полутвердый или рассольный сыр – 100 г

Майонез – 2-3 ст. л.

Зелень петрушки и/или укропа – маленький пучок

Чеснок – 1 зубчик

Соль и перец – по вкусу

Начинаем готовить…

Первым делом необходимо сварить вкрутую 2 куриных яйца: заливаем их холодной водой и отправляем на огонь. Варим 7-9 минут с момента закипания, потом сливаем кипяток, заливаем новой порцией холодной воды и оставляем остывать.

А тем временем натираем крабовые палочки на мелкой терке. Чтобы было проще натереть, можно их слегка подморозить – положить в морозилку на 15-20 минут.

Всю получившуюся крабовую «стружку» делим на 2 неравные части: треть откладываем пока в сторону, остальное пересыпаем в глубокую миску.

Остывшие яйца чистим от скорлупы и так же мелко натираем, а потом добавляем к крабовым палочкам в миску.

Сыр также натираем на мелкой терке, добавляем к предыдущим ингредиентам. Туда же отправляем измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок и пару ложек майонеза. Все хорошенько перемешиваем. Пробуем и доводим до вкуса солью и перцем.

Теперь слегка смазываем руки растительным маслом или смачиваем водой и формируем из крабовой массы шарики. Размер – на ваше усмотрение. Можно сделать снежки крупными или совсем мелкими – на один укус.

И это еще не все, читайте до конца ↓↓↓

А потом обваливаем каждый шарик в отложенных ранее тертых крабовых палочках.

Все, закуска готова к подаче.

Эта закуска получается нежной, чуточку пикантной и очень «нарядной». А все приготовление у меня заняло не больше 15 минут. Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!