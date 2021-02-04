Домашние котлеты: секрет в рецепте приготовления

Домашние котлеты! Сегодня готовим вкусные нам с детства знакомые котлеты, как в детском саду. Весь секрет заключается в рецепте приготовления. Получить такой вкус котлет совсем не сложно и в домашних условиях.
Домашние котлеты: ингредиенты
- девятьсот граммов говядины
- две головки репчатого лука
- сто двадцать граммов батона
- двести пятьдесят граммов воды
- панировочные сухари – для обвалки
- четыре столовые ложки растительного масла
- чайная ложка соли
- сливочное масло — для подачи
Домашние котлеты: приготовление
Начинаем с подготовки мясного фарша:
- Берем ломтики батона и срезаем корочки. Батон можем заменить на пшеничный хлеб.
- Хлебный мякиш кладем в глубокую миску и заливаем водой.
- Отложим минуты на три, чтобы хлеб успел бы набухнуть.
- Репчатый лук почистить и порезать крупными полукольцами.
- Говяжье мясо моем и пропускаем через мясорубку в глубокую миску.
- К мясному фаршу добавляем нарезанный лук.
- По истечении двух минут батон отжимаем от лишней жидкости и отжатый хлеб отправляем к фаршу.
- Все тщательно перемешиваем руками, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- Получившуюся мясную массу вновь пропускаем через мясорубку.
- К полученной однородной мясной массе добавить соль и перемешиваем руками.
А теперь приступаем к формированию и приготовлению котлет:
- Берем примерно по девяноста грамм мясной массы и формируем котлеты.
- На противень наливаем необходимое количество растительного масла.
- Масло равномерно распределяем при помощи щеточки по всей поверхности противня.
- Сформированные котлеты обваливаем в панировочных сухарях и укладываем на противень.
- Противень отправляем в предварительно нагретую духовку.
- Устанавливаем температурный режим духовки на сто восемьдесят градусов и выпекаем котлеты в течение сорока пяти минут. При этом температурном режиме котлеты томятся и остаются сочными и мягкими.
- В сотейнике растопим сливочное масло и доведем его до кипения.
Вот и готовы наши вкусные котлеты.
Готовые котлеты польем растопленным сливочным маслом и подадим к столу.
Очень вкусные, нежные, сочные, совсем как в детском саду, котлеты сметают со стола вмиг.
Так что поторопитесь и быстро возьмите свою порцию.
Домашние котлеты: готовы
Приятного аппетита!
Свежие комментарии