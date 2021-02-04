Домашние котлеты: секрет в рецепте приготовления

Домашние котлеты! Сегодня готовим вкусные нам с детства знакомые котлеты, как в детском саду. Весь секрет заключается в рецепте приготовления. Получить такой вкус котлет совсем не сложно и в домашних условиях.

Домашние котлеты: ингредиенты

девятьсот граммов говядины

две головки репчатого лука

сто двадцать граммов батона

двести пятьдесят граммов воды

панировочные сухари – для обвалки

четыре столовые ложки растительного масла

чайная ложка соли

сливочное масло — для подачи

Домашние котлеты: приготовление

Начинаем с подготовки мясного фарша:

Берем ломтики батона и срезаем корочки. Батон можем заменить на пшеничный хлеб.

Хлебный мякиш кладем в глубокую миску и заливаем водой.

Отложим минуты на три, чтобы хлеб успел бы набухнуть.

Репчатый лук почистить и порезать крупными полукольцами.

Говяжье мясо моем и пропускаем через мясорубку в глубокую миску.

К мясному фаршу добавляем нарезанный лук.

По истечении двух минут батон отжимаем от лишней жидкости и отжатый хлеб отправляем к фаршу.

Все тщательно перемешиваем руками, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Получившуюся мясную массу вновь пропускаем через мясорубку.

К полученной однородной мясной массе добавить соль и перемешиваем руками.

А теперь приступаем к формированию и приготовлению котлет:

Берем примерно по девяноста грамм мясной массы и формируем котлеты.

На противень наливаем необходимое количество растительного масла.

Масло равномерно распределяем при помощи щеточки по всей поверхности противня.

Сформированные котлеты обваливаем в панировочных сухарях и укладываем на противень.

Противень отправляем в предварительно нагретую духовку.

Устанавливаем температурный режим духовки на сто восемьдесят градусов и выпекаем котлеты в течение сорока пяти минут. При этом температурном режиме котлеты томятся и остаются сочными и мягкими.

В сотейнике растопим сливочное масло и доведем его до кипения.

Вот и готовы наши вкусные котлеты.

Готовые котлеты польем растопленным сливочным маслом и подадим к столу.

Очень вкусные, нежные, сочные, совсем как в детском саду, котлеты сметают со стола вмиг.

Так что поторопитесь и быстро возьмите свою порцию.

Домашние котлеты: готовы

Приятного аппетита!