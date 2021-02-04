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Домашние котлеты: секрет в рецепте приготовления

Домашние котлеты! Сегодня готовим вкусные нам с детства знакомые котлеты, как в детском саду. Весь секрет заключается в рецепте приготовления. Получить такой вкус котлет совсем не сложно и в домашних условиях.

Домашние котлеты: ингредиенты

  • девятьсот граммов говядины

Домашние котлеты

  • две головки репчатого лука
  • сто двадцать граммов батона
  • двести пятьдесят граммов воды
  • панировочные сухари – для обвалки
  • четыре столовые ложки растительного масла
  • чайная ложка соли
  • сливочное масло — для подачи

Домашние котлеты: приготовление

Начинаем с подготовки мясного фарша:

  • Берем ломтики батона и срезаем корочки. Батон можем заменить на пшеничный хлеб.

Домашние котлеты

  • Хлебный мякиш кладем в глубокую миску и заливаем водой.
  • Отложим минуты на три, чтобы хлеб успел бы набухнуть.
  • Репчатый лук почистить и порезать крупными полукольцами.
  • Говяжье мясо моем и пропускаем через мясорубку в глубокую миску.

Домашние котлеты

  • К мясному фаршу добавляем нарезанный лук.
  • По истечении двух минут батон отжимаем от лишней жидкости и отжатый хлеб отправляем к фаршу.
  • Все тщательно перемешиваем руками, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  • Получившуюся мясную массу вновь пропускаем через мясорубку.
  • К полученной однородной мясной массе добавить соль и перемешиваем руками.

А теперь приступаем к формированию и приготовлению котлет:

  • Берем примерно по девяноста грамм мясной массы и формируем котлеты.
  • На противень наливаем необходимое количество растительного масла.
  • Масло равномерно распределяем при помощи щеточки по всей поверхности противня.

Домашние котлеты

  • Сформированные котлеты обваливаем в панировочных сухарях и укладываем на противень.
  • Противень отправляем в предварительно нагретую духовку.
  • Устанавливаем температурный режим духовки на сто восемьдесят градусов и выпекаем котлеты в течение сорока пяти минут. При этом температурном режиме котлеты томятся и остаются сочными и мягкими.
  • В сотейнике растопим сливочное масло и доведем его до кипения.

Домашние котлеты

Вот и готовы наши вкусные котлеты.

Готовые котлеты польем растопленным сливочным маслом и подадим к столу.

Очень вкусные, нежные, сочные, совсем как в детском саду, котлеты сметают со стола вмиг.

Так что поторопитесь и быстро возьмите свою порцию.

Домашние котлеты: готовы

Приятного аппетита!

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