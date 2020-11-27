Беру всего 1 апельсин и готовлю вкуснейший торт. Быстрая и вкусная выпечка

Яркий и свежий апельсиновый аромат от вкусной и нежной сдобы, просто наполнит весь дом. Плюс торта в том, что вам потребуется минимальный набор продуктов и совсем немного времени на готовку.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 150 г + 1 ст.л;
- соль щепотка;
- масло растительное, 60 мл;
- сок половины апельсина;
- мука, 200 г;
- разрыхлитель, 12 г;
- масло сливочное, 10 г;
- апельсин половина дольками.
Процесс приготовления
Моем и вытираем апельсин, режем его на две части.
Из одной части выдавливаем сок, натираем цедру, а вторую режем тонкими кружочками.
Форму для выпекания застилаем пергаментом или просто смазываем кусочком сливочного масла, посыпаем сахаром.
Для теста смешиваем яйца венчиком с щепоткой соли, добавляем сахар и перемешиваем далее венчиком до растворения сахара.
Добавляем цедру апельсина, вливаем растительное масло, перемешиваем и вливаем сок половины апельсина.
Всыпаем просеянную с разрыхлителем муку и вымешиваем густое тесто.
В форму на дно выкладываем кружочки апельсина.
Заливаем кружочки апельсина тестом.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем торт 40 минут, но проверяйте готовность шпажкой.
Переворачиваем из формы торт на решетку и остужаем.
По вкусу посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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