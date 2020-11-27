Беру всего 1 апельсин и готовлю вкуснейший торт. Быстрая и вкусная выпечка

Яркий и свежий апельсиновый аромат от вкусной и нежной сдобы, просто наполнит весь дом. Плюс торта в том, что вам потребуется минимальный набор продуктов и совсем немного времени на готовку.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 150 г + 1 ст.л;

соль щепотка;

масло растительное, 60 мл;

сок половины апельсина;

мука, 200 г;

разрыхлитель, 12 г;

масло сливочное, 10 г;

апельсин половина дольками.

Процесс приготовления

Моем и вытираем апельсин, режем его на две части.

Из одной части выдавливаем сок, натираем цедру, а вторую режем тонкими кружочками.

Форму для выпекания застилаем пергаментом или просто смазываем кусочком сливочного масла, посыпаем сахаром.

Для теста смешиваем яйца венчиком с щепоткой соли, добавляем сахар и перемешиваем далее венчиком до растворения сахара.

Добавляем цедру апельсина, вливаем растительное масло, перемешиваем и вливаем сок половины апельсина.

Всыпаем просеянную с разрыхлителем муку и вымешиваем густое тесто.

В форму на дно выкладываем кружочки апельсина.

Заливаем кружочки апельсина тестом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем торт 40 минут, но проверяйте готовность шпажкой.

Переворачиваем из формы торт на решетку и остужаем.

По вкусу посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.