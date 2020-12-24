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Суп Мастава: подавай хоть каждый день!

Суп Мастава! Приготовим на обед вкусный суп Мастава – очень насыщенный и ароматный.

Вкусный суп Мастава

Это блюдо пришло к нам из Узбекистана. Иногда его называют жидким пловом. Этот суп очень характерен для среднеазиатской кухни. Готовится на мясном бульоне с рисом и овощами.

Суп Мастава

Суп Мастава: как приготовить

  • триста граммов говяжьего мяса
  • треть стакана растительного масла
  • две головки репчатого лука
  • три картошки
  • среднего размера морковь
  • половина столовой ложки томатной пасты
  • помидор и болгарский перец по желанию
  • две столовые ложки томатного сока

Суп Мастава

  • половина стакана нута
  • в общей сложности полтора литра воды
  • сто тридцать грамм риса
  • столовая ложка соли
  • черный перец – по вкусу
  • небольшое количество сушеного базилика
  • катык и измельченная зелень – для заправки.

Суп Мастава: как готовить

  • Мясо хорошенечко помыть под проточной водой, просушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.
  • Овощи почистить, помыть и обсушить.
  • Картофель и морковь порезать кубиками, по размеру соответствующими мясным.
  • Лук порезать нетолстыми полуколечками.
  • Нут хорошо помыть и залить холодной водой. Оставить так на некоторое время.
  • В толстостенную кастрюлю налить растительное масло и разогреть его.
  • В кипящее масло запустить мясные кусочки и обжаривать их до изменения цвета.
  • Затем в кастрюлю отправить лук, перемешать и слегка поджарить его с мясом.
  • Добавить томатный сок и томатную пасту. Все хорошо перемешать и хорошенечко обжарить. Если хотите, добавьте нарезанный помидор и болгарский перец.

Суп Мастава

  • Добавить морковь и картофель и обжаривать в течение двух минут.
  • Посолить и перемешать.
  • Добавить нут с водой, в которой он отмачивался. Дополнить количество воды до полутора литров.
  • Как только вода закипит, нужно снять образовавшуюся пенку.
  • Спустить огонь на средний уровень и варить все где-то час с четвертью.
  • Рис заранее помыть в нескольких водах и добавить в кастрюлю.
  • Обед варить еще приблизительно четверть часа.

Суп Мастава

  • В самом конце добавить черный перец и базилик.
  • Кастрюлю закрыть крышкой и снять с огня. Оставить под крышкой еще на четверть часа, чтобы суп хорошо настоялся.

Через пятнадцать минут суп полностью готов.

Суп Мастава: готов

Разлейте его по порционным тарелкам, заправьте измельченной зеленью и катыком, подайте на стол. Приятного аппетита!

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