Суп Мастава: подавай хоть каждый день!

Суп Мастава! Приготовим на обед вкусный суп Мастава – очень насыщенный и ароматный.
Вкусный суп Мастава
Это блюдо пришло к нам из Узбекистана. Иногда его называют жидким пловом. Этот суп очень характерен для среднеазиатской кухни. Готовится на мясном бульоне с рисом и овощами.
Суп Мастава: как приготовить
- триста граммов говяжьего мяса
- треть стакана растительного масла
- две головки репчатого лука
- три картошки
- среднего размера морковь
- половина столовой ложки томатной пасты
- помидор и болгарский перец по желанию
- две столовые ложки томатного сока
- половина стакана нута
- в общей сложности полтора литра воды
- сто тридцать грамм риса
- столовая ложка соли
- черный перец – по вкусу
- небольшое количество сушеного базилика
- катык и измельченная зелень – для заправки.
Суп Мастава: как готовить
- Мясо хорошенечко помыть под проточной водой, просушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.
- Овощи почистить, помыть и обсушить.
- Картофель и морковь порезать кубиками, по размеру соответствующими мясным.
- Лук порезать нетолстыми полуколечками.
- Нут хорошо помыть и залить холодной водой. Оставить так на некоторое время.
- В толстостенную кастрюлю налить растительное масло и разогреть его.
- В кипящее масло запустить мясные кусочки и обжаривать их до изменения цвета.
- Затем в кастрюлю отправить лук, перемешать и слегка поджарить его с мясом.
- Добавить томатный сок и томатную пасту. Все хорошо перемешать и хорошенечко обжарить. Если хотите, добавьте нарезанный помидор и болгарский перец.
- Добавить морковь и картофель и обжаривать в течение двух минут.
- Посолить и перемешать.
- Добавить нут с водой, в которой он отмачивался. Дополнить количество воды до полутора литров.
- Как только вода закипит, нужно снять образовавшуюся пенку.
- Спустить огонь на средний уровень и варить все где-то час с четвертью.
- Рис заранее помыть в нескольких водах и добавить в кастрюлю.
- Обед варить еще приблизительно четверть часа.
- В самом конце добавить черный перец и базилик.
- Кастрюлю закрыть крышкой и снять с огня. Оставить под крышкой еще на четверть часа, чтобы суп хорошо настоялся.
Через пятнадцать минут суп полностью готов.
Суп Мастава: готов
Разлейте его по порционным тарелкам, заправьте измельченной зеленью и катыком, подайте на стол. Приятного аппетита!
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