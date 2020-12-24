Суп Мастава: подавай хоть каждый день!

Суп Мастава! Приготовим на обед вкусный суп Мастава – очень насыщенный и ароматный.

Вкусный суп Мастава

Это блюдо пришло к нам из Узбекистана. Иногда его называют жидким пловом. Этот суп очень характерен для среднеазиатской кухни. Готовится на мясном бульоне с рисом и овощами.

Суп Мастава: как приготовить

триста граммов говяжьего мяса

треть стакана растительного масла

две головки репчатого лука

три картошки

среднего размера морковь

половина столовой ложки томатной пасты

помидор и болгарский перец по желанию

две столовые ложки томатного сока

половина стакана нута

в общей сложности полтора литра воды

сто тридцать грамм риса

столовая ложка соли

черный перец – по вкусу

небольшое количество сушеного базилика

катык и измельченная зелень – для заправки.

Суп Мастава: как готовить

Мясо хорошенечко помыть под проточной водой, просушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.

Овощи почистить, помыть и обсушить.

Картофель и морковь порезать кубиками, по размеру соответствующими мясным.

Лук порезать нетолстыми полуколечками.

Нут хорошо помыть и залить холодной водой. Оставить так на некоторое время.

В толстостенную кастрюлю налить растительное масло и разогреть его.

В кипящее масло запустить мясные кусочки и обжаривать их до изменения цвета.

Затем в кастрюлю отправить лук, перемешать и слегка поджарить его с мясом.

Добавить томатный сок и томатную пасту. Все хорошо перемешать и хорошенечко обжарить. Если хотите, добавьте нарезанный помидор и болгарский перец.

Добавить морковь и картофель и обжаривать в течение двух минут.

Посолить и перемешать.

Добавить нут с водой, в которой он отмачивался. Дополнить количество воды до полутора литров.

Как только вода закипит, нужно снять образовавшуюся пенку.

Спустить огонь на средний уровень и варить все где-то час с четвертью.

Рис заранее помыть в нескольких водах и добавить в кастрюлю.

Обед варить еще приблизительно четверть часа.

В самом конце добавить черный перец и базилик.

Кастрюлю закрыть крышкой и снять с огня. Оставить под крышкой еще на четверть часа, чтобы суп хорошо настоялся.

Через пятнадцать минут суп полностью готов.

Суп Мастава: готов

Разлейте его по порционным тарелкам, заправьте измельченной зеленью и катыком, подайте на стол. Приятного аппетита!