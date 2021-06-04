Блины с манкой. Десерт получается мягким, не резиновым, сочетается с разными начинками

Блины с манкой всегда получаются нежными и подходят для любой начинки. Готовьте такие блины и радуйте своих домочадцев.
Блины с манкой: ингредиенты
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Манная крупа — 6 ст. л (шесть столовых ложек
- Молоко — 2 ст. (два стакана)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Соедините яйца с сахаром и взбейте до однородности.
- Затем добавьте растительное масло и молоко и взбейте.
- Муку смешайте с манной крупой и содой и добавьте эту смесь в жидкую основу, вымесите тесто.
- Тесто оставьте на 20 минут, чтобы манная крупа хорошо набухла.
- Блины жарьте как обычно на сковороде с двух сторон, пока не зарумянятся.
- Блины прекрасно заворачиваются в трубочку и конвертиком и не распадаются из-за начинки, поэтому можно спокойно использовать любую начинку.
Блины с манкой — самые нежные и вкусные.
Приятного аппетита!
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