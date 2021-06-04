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Блины с манкой. Десерт получается мягким, не резиновым, сочетается с разными начинками

Блины с манкой всегда получаются нежными и подходят для любой начинки. Готовьте такие блины и радуйте своих домочадцев.

Блины с манкой: ингредиенты

Блины с манкой

  1. Мука — 100 гр. (сто грамм)
  2. Манная крупа — 6 ст. л (шесть столовых ложек
  3. Молоко — 2 ст. (два стакана)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Растительное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  7. Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Соедините яйца с сахаром и взбейте до однородности.
  • Затем добавьте растительное масло и молоко и взбейте.
  • Муку смешайте с манной крупой и содой и добавьте эту смесь в жидкую основу, вымесите тесто.
  • Тесто оставьте на 20 минут, чтобы манная крупа хорошо набухла.
  • Блины жарьте как обычно на сковороде с двух сторон, пока не зарумянятся.
  • Блины прекрасно заворачиваются в трубочку и конвертиком и не распадаются из-за начинки, поэтому можно спокойно использовать любую начинку.

Блины с манкой — самые нежные и вкусные.

Блины с манкой. Десерт получается мягким, не резиновым, сочетается с разными начинками 2

Приятного аппетита!

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