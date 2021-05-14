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Купила в Норвегии колбасу и решила посмотреть на ее состав. Какой сделала вывод

Часто пишу о своих покупках в супермаркетах. Меня попросили рассказать о качестве норвежских продуктов в комментариях к одной из статей. О сыре я уже писала. Хочу рассказать о колбасе, которую мы покупаем. Обычно я скептически отношусь к качеству колбасной продукции. Поскольку современные технологии позволяют использовать кучу консервантов и ароматизаторов. Поэтому наличие в продукте достаточного количества мяса вызывает зачастую сомнение.

В местном супермаркете большой выбор колбасной продукции. В основном покупаем колбасу определенного сорта в нарезке. Фред так привык.

Норвежцы в еде народ, на мой взгляд, достаточно консервативный. То же самое могу сказать и о своем муже. Наш завтрак в основном состоит из бутербродов. И часто они именно с колбасой. Бывают еще с различными видами сыра или с паштетом. Колбасу мы покупаем разную. Но чаще других эту.

Купила в Норвегии колбасу и решила посмотреть на ее состав. Какой сделала вывод

Мне нравится ее вкус. И жира небольшие малозаметные вкрапления.

Купила в Норвегии колбасу и решила посмотреть на ее состав. Какой сделала вывод

Смотрим состав. Все мясо — от норвежских производителей. 52 % составляет баранина. В составе так же свино-говяжий фарш, соль, специи и консервант — нитрит натрия. Продукт натурального копчения с ароматом бука. Для производства 100г. колбасы используется 151г. мясного сырья.

Упаковано в стерильных условиях.

С составом все понятно. Преобладает баранина и при изготовлении 100 г продукта используется достаточно много мясного фарша — 151г. Преимущество мяса от норвежских фермеров еще и в том, что употребление антибиотиков при его производстве самое низкое в Европе. Здесь не включают в рацион животных антибиотики в профилактических целях. А вот к нитриту натрия, который разрешен к применению во всех странах Европы, я все же отношусь с предубеждением. Возможно, безосновательно. Хотя даже частники на рынке в Воронеже его применяют при производстве мясных продуктов.

Купила в Норвегии колбасу и решила посмотреть на ее состав. Какой сделала вывод

Цена — 214 норвежских крон за килограмм продукта. В пересчете на рубли 1929 рублей по курсу 9.013 за крону.

Вывод можно сделать такой, что лучше обходится более полезными для здоровья продуктами. Он общеизвестен, казалось бы. Но все равно все покупают колбасу время от времени. Хочется все же колбаски отведать.

А вы покупаете колбасу? Что думаете об этом? Рада комментариям.

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