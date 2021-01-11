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Селедка съедается и маринад выпивается. Жаль, что многие и не слышали про такой рецепт

Я знаю, что многие не понимают вкус селедки в томатном соусе. Но этот рецепт, вам точно понравится – рыбка получается очень мягкой, ароматной, с пикантными нотками, она отлично подходит в качестве закуски и дополнения к различным гарнирам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • кетчуп, 400 г;
  • вода, 2\3 стакана;
  • масло растительное, 4 ст.л;
  • уксус яблочный, 2 ст.л;
  • соль, 1.5 ч.л;
  • сахар, ь1 ч.л;
  • перец горошком и душистый по 5 шт;
  • лавровый лист, 2 шт.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от внутренностей, удаляем плавники и голову, промываем под холодной водой и просушиваем салфетками.

Режем сельдь порционными кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Воду смешиваем с солью и сахаром, кетчупом, лавровым листом и перцем.

Доводим маринад до кипения, вливаем уксус, варим минуту и остужаем.

Укладываем в емкость слоями рыбу и лук.

Заливаем маринадом и накрываем крышкой.

Ставим в холодильник на ночь.

Селедка съедается и маринад выпивается. Жаль, что многие и не слышали про такой рецепт

Такая закуска отлично подходит под вареную и запеченную картошку, к жареной она также прекрасно подходит

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