Селедка съедается и маринад выпивается. Жаль, что многие и не слышали про такой рецепт

Я знаю, что многие не понимают вкус селедки в томатном соусе. Но этот рецепт, вам точно понравится – рыбка получается очень мягкой, ароматной, с пикантными нотками, она отлично подходит в качестве закуски и дополнения к различным гарнирам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- кетчуп, 400 г;
- вода, 2\3 стакана;
- масло растительное, 4 ст.л;
- уксус яблочный, 2 ст.л;
- соль, 1.5 ч.л;
- сахар, ь1 ч.л;
- перец горошком и душистый по 5 шт;
- лавровый лист, 2 шт.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от внутренностей, удаляем плавники и голову, промываем под холодной водой и просушиваем салфетками.
Режем сельдь порционными кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Воду смешиваем с солью и сахаром, кетчупом, лавровым листом и перцем.
Доводим маринад до кипения, вливаем уксус, варим минуту и остужаем.
Укладываем в емкость слоями рыбу и лук.
Заливаем маринадом и накрываем крышкой.
Ставим в холодильник на ночь.
Такая закуска отлично подходит под вареную и запеченную картошку, к жареной она также прекрасно подходит
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