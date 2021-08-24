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Салат Чабан. Отличное дополнение к шашлыкам или жареному мясу

Салат Чабан очень прост в приготовлении и идеально подойдёт к шашлыку либо к жареному мясу.

Салат Чабан: ингредиенты

Салат Чабан

  1. Огурцы — 2 шт. (две штуки)
  2. Помидоры — 3 шт. (три штуки)
  3. Оливковое масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
  5. Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Уксус 9% — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Петрушка
  9. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Нарежьте огурцы кубиками и выложите в салатник.
  • Помидоры нарежьте мелкими кусочками и выложите к огурцам.
  • Сладкий перец также нарежьте кубиками, лук — мелкими кусочками и выложите к остальным продуктам.
  • Затем добавьте измельчённую петрушку, посолите, поперчите по вкусу, заправьте уксусом, лимонным соком, оливковым маслом и перемешайте.

Салат Чабан можете подавать к столу.

Салат Чабан. Отличное дополнение к шашлыкам или жареному мясу 2

Приятного аппетита!

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САЛАТЫ
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