Салат Чабан. Отличное дополнение к шашлыкам или жареному мясу

Салат Чабан очень прост в приготовлении и идеально подойдёт к шашлыку либо к жареному мясу.
Салат Чабан: ингредиенты
- Огурцы — 2 шт. (две штуки)
- Помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Оливковое масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
- Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Уксус 9% — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Петрушка
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте огурцы кубиками и выложите в салатник.
- Помидоры нарежьте мелкими кусочками и выложите к огурцам.
- Сладкий перец также нарежьте кубиками, лук — мелкими кусочками и выложите к остальным продуктам.
- Затем добавьте измельчённую петрушку, посолите, поперчите по вкусу, заправьте уксусом, лимонным соком, оливковым маслом и перемешайте.
Салат Чабан можете подавать к столу.
Приятного аппетита!
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