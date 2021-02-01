Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Может именно из-за таких салатов 2020 прошел так как прошел? Ведь как говорится, как Новый год встретишь, так и проведешь.

А как вам салаты-свиньи?

Или вот еще салат — «новогодняя елка».

Самый «несчастный» в этом плане салат — это селедка под шубой. Как только над ним не изощрялись.

С вышеперечисленными салатами плюс-минус все понятно. Но кто мне может объяснить, в честь чего создан это «шедевр»?

Когда я увидела вот этот салат, то немного зависла. Как его есть?

А вот это блюдо я, честно говоря, даже не знаю как комментировать. Может эту полянку с гусями (?) готовили специально, чтобы развлечь публику в интернете?

Самая популярная закуска — фаршированные яйца тоже поражает воображение. Признавайтесь, у кого хоть раз получилось сделать закуску так, как она выглядит в интернете на профессиональных фото? Спорим, почти ни у кого? У обычных людей фаршированные яйца выглядят примерно так:

Фаршированные помидоры тоже не отстают.

Ну и гвоздь этого сезона — торт-еж. В страшном сне такое приснится — трусами не отмахаешься.

А что думаете вы? Стоит ли тратить время на подобные украшательства?