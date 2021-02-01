Скатерть-Самобранка

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Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Может именно из-за таких салатов 2020 прошел так как прошел? Ведь как говорится, как Новый год встретишь, так и проведешь.

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

А как вам салаты-свиньи?

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Или вот еще салат — «новогодняя елка».

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Самый «несчастный» в этом плане салат — это селедка под шубой. Как только над ним не изощрялись.

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

С вышеперечисленными салатами плюс-минус все понятно. Но кто мне может объяснить, в честь чего создан это «шедевр»?

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Когда я увидела вот этот салат, то немного зависла. Как его есть?

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

А вот это блюдо я, честно говоря, даже не знаю как комментировать. Может эту полянку с гусями (?) готовили специально, чтобы развлечь публику в интернете?

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Самая популярная закуска — фаршированные яйца тоже поражает воображение. Признавайтесь, у кого хоть раз получилось сделать закуску так, как она выглядит в интернете на профессиональных фото? Спорим, почти ни у кого? У обычных людей фаршированные яйца выглядят примерно так:

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Фаршированные помидоры тоже не отстают.

Какая жуть. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Ну и гвоздь этого сезона — торт-еж. В страшном сне такое приснится — трусами не отмахаешься.

Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд
Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд
Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд
Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

А что думаете вы? Стоит ли тратить время на подобные украшательства?

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