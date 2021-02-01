Какая безвскусица. 10 самых неудачных оформлений новогодних блюд

Может именно из-за таких салатов 2020 прошел так как прошел? Ведь как говорится, как Новый год встретишь, так и проведешь.
А как вам салаты-свиньи?
Или вот еще салат — «новогодняя елка».
Самый «несчастный» в этом плане салат — это селедка под шубой. Как только над ним не изощрялись.
С вышеперечисленными салатами плюс-минус все понятно. Но кто мне может объяснить, в честь чего создан это «шедевр»?
Когда я увидела вот этот салат, то немного зависла. Как его есть?
А вот это блюдо я, честно говоря, даже не знаю как комментировать. Может эту полянку с гусями (?) готовили специально, чтобы развлечь публику в интернете?
Самая популярная закуска — фаршированные яйца тоже поражает воображение. Признавайтесь, у кого хоть раз получилось сделать закуску так, как она выглядит в интернете на профессиональных фото? Спорим, почти ни у кого? У обычных людей фаршированные яйца выглядят примерно так:
Фаршированные помидоры тоже не отстают.
Ну и гвоздь этого сезона — торт-еж. В страшном сне такое приснится — трусами не отмахаешься.
А что думаете вы? Стоит ли тратить время на подобные украшательства?
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