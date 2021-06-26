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Мороженое из детства! Домашнее мороженое из молока без сливок

Мороженое получается с любимым из детства вкусом и ароматом, готовится просто и быстро. Молоко лучше взять домашнее или самое жирное из магазина.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 900 г;
  • яйца, 6 шт;
  • сахар, 250 г.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков.

Желтки смешиваем с 100 г сахара и молоком, 100 мл, взбиваем венчиком. По вкусу добавляем ванилин.

В остальное молоко вливаем взбитые желтки и варим массу на небольшом огне до густоты. Процесс занимает около 8 минут.

Важно: до кипения не доводить.

Белки взбиваем с сахаром 250 г и ставим на водяную баню, нагреваем 7 минут, постоянно перемешивая и взбиваем, пока не остынут. Масса должна стать густой и стойкой.

Смешиваем обе массы лопаткой до однородности при помощи миксера.

Разливаем массу по формам и отправляем в морозильную камеру на 3 – 4 часа.

Мороженое из детства! Домашнее мороженое из молока без сливок

Подаем с шоколадом, вареньем, свежими фруктами и ягодами, орешками и прочими вкусными добавками.

Мороженое из детства! Домашнее мороженое из молока без сливок

На последней стадии взбивания в массу можно добавить какао и получится вкусное шоколадное мороженое. Но какао берите только качественное, с большим процентом жирности.

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