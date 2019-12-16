Готовлю так мясо всего один раз, а потом всю неделю меняю гарниры

Безумно нежное!

Продукты:

1 кг говядины

100 гр топленого масла

400 гр лука

3 зуб. чеснока

50 мл воды

полторы ч.л. черного перца

2 ч.л. соли

Готовка:

Крупными кусками режем мясо и складываем в пустой казан. Шинкуем полукольцами лук и укладываем равномерно на мяско.

Далее масло топленое, если будет сливочное, то тогда возьмите двести гр.

После вливаем воду – 50 мл. Ставим под крышкой на небольшой огонь. Открываем через 1 час крышку.

Из лука и мяса выделился сок. Добавляем теперь перец, соль, мелконарезанный чеснок. Все перемешиваем и обратно под крышкой ставим на маленький огонь томиться на два с половиной часа.

Готово!