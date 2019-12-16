Готовлю так мясо всего один раз, а потом всю неделю меняю гарниры

Безумно нежное!
Продукты:
- 1 кг говядины
- 100 гр топленого масла
- 400 гр лука
- 3 зуб. чеснока
- 50 мл воды
- полторы ч.л. черного перца
- 2 ч.л. соли
Готовка:
Крупными кусками режем мясо и складываем в пустой казан. Шинкуем полукольцами лук и укладываем равномерно на мяско.
Далее масло топленое, если будет сливочное, то тогда возьмите двести гр.
После вливаем воду – 50 мл. Ставим под крышкой на небольшой огонь. Открываем через 1 час крышку.
Из лука и мяса выделился сок. Добавляем теперь перец, соль, мелконарезанный чеснок. Все перемешиваем и обратно под крышкой ставим на маленький огонь томиться на два с половиной часа.
Готово!
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