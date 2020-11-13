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Бутерброды с фаршем: вмиг сметают со стола

Бутерброды с фаршем! Когда совершенно не хватает времени, а хочется покушать чего-нибудь вкусненького и сытного можно приготовить невероятно вкусный ужин с фаршем.

Бутерброды с фаршем: ингредиенты

  • триста граммов фарша (можно брать любое мясо)

Бутерброды с фаршем

  • сто граммов репчатого лука
  • чайная ложка соли
  • половина чайной ложки черного перца
  • три яйца
  • половина чайной ложки соли
  • половина стакана молока
  • хлеб тостерный

Бутерброды с фаршем: как же приготовить

Бутерброды с фаршем

  • Мясной фарш выложить в глубокую миску.
  • Репчатый лук почистить, помыть, просушить полотенцем, натереть на средней фракции терки и отправить к фаршу.
  • Добавить чайную ложку соли и поперчить.
  • Все тщательно перемешать.
  • Взять тостерный хлеб, срезать корочки, а мякиш раскатать скалкой.
  • На один ломтик хлеба положить фарш и накрыть вторым ломтиком. По краям мякиш нужно прижать. Должны получиться конвертики с фаршем.
  • Так поступить со всем фаршем и хлебом.
  • Яйца вбить в глубокую миску.
  • Добавить к ним половину чайной ложки соли и взбить венчиком.
  • Затем влить молоко и вновь взбить венчиком.
  • В сковороде разогреть небольшое количество масла.
  • Конвертики с фаршем окунуть в яично-молочную смесь, а затем отправить в сковороду. Жарить на слабом огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.
  • Готовые конвертики выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.

Бутерброды с фаршем

Вкусный ужин из фарша готов.

Положите конвертики на плоскую тарелку и подайте к столу.

Бутерброды с фаршем: готовы

Конвертики разлетаются вмиг. Быстро возьмите свою порцию и наслаждайтесь приятным вечером.

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