Бутерброды с фаршем: вмиг сметают со стола

Бутерброды с фаршем! Когда совершенно не хватает времени, а хочется покушать чего-нибудь вкусненького и сытного можно приготовить невероятно вкусный ужин с фаршем.
Бутерброды с фаршем: ингредиенты
- триста граммов фарша (можно брать любое мясо)
- сто граммов репчатого лука
- чайная ложка соли
- половина чайной ложки черного перца
- три яйца
- половина чайной ложки соли
- половина стакана молока
- хлеб тостерный
Бутерброды с фаршем: как же приготовить
- Мясной фарш выложить в глубокую миску.
- Репчатый лук почистить, помыть, просушить полотенцем, натереть на средней фракции терки и отправить к фаршу.
- Добавить чайную ложку соли и поперчить.
- Все тщательно перемешать.
- Взять тостерный хлеб, срезать корочки, а мякиш раскатать скалкой.
- На один ломтик хлеба положить фарш и накрыть вторым ломтиком. По краям мякиш нужно прижать. Должны получиться конвертики с фаршем.
- Так поступить со всем фаршем и хлебом.
- Яйца вбить в глубокую миску.
- Добавить к ним половину чайной ложки соли и взбить венчиком.
- Затем влить молоко и вновь взбить венчиком.
- В сковороде разогреть небольшое количество масла.
- Конвертики с фаршем окунуть в яично-молочную смесь, а затем отправить в сковороду. Жарить на слабом огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.
- Готовые конвертики выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.
Вкусный ужин из фарша готов.
Положите конвертики на плоскую тарелку и подайте к столу.
Бутерброды с фаршем: готовы
Конвертики разлетаются вмиг. Быстро возьмите свою порцию и наслаждайтесь приятным вечером.
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