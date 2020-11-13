Бутерброды с фаршем: вмиг сметают со стола

Бутерброды с фаршем! Когда совершенно не хватает времени, а хочется покушать чего-нибудь вкусненького и сытного можно приготовить невероятно вкусный ужин с фаршем.

Бутерброды с фаршем: ингредиенты

триста граммов фарша (можно брать любое мясо)

сто граммов репчатого лука

чайная ложка соли

половина чайной ложки черного перца

три яйца

половина чайной ложки соли

половина стакана молока

хлеб тостерный

Бутерброды с фаршем: как же приготовить

Мясной фарш выложить в глубокую миску.

Репчатый лук почистить, помыть, просушить полотенцем, натереть на средней фракции терки и отправить к фаршу.

Добавить чайную ложку соли и поперчить.

Все тщательно перемешать.

Взять тостерный хлеб, срезать корочки, а мякиш раскатать скалкой.

На один ломтик хлеба положить фарш и накрыть вторым ломтиком. По краям мякиш нужно прижать. Должны получиться конвертики с фаршем.

Так поступить со всем фаршем и хлебом.

Яйца вбить в глубокую миску.

Добавить к ним половину чайной ложки соли и взбить венчиком.

Затем влить молоко и вновь взбить венчиком.

В сковороде разогреть небольшое количество масла.

Конвертики с фаршем окунуть в яично-молочную смесь, а затем отправить в сковороду. Жарить на слабом огне с обеих сторон до получения золотистого цвета.

Готовые конвертики выложить на бумажное полотенце и дать стечь лишнему жиру.

Вкусный ужин из фарша готов.

Положите конвертики на плоскую тарелку и подайте к столу.

Бутерброды с фаршем: готовы

Конвертики разлетаются вмиг. Быстро возьмите свою порцию и наслаждайтесь приятным вечером.