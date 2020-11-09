Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Сало отлично подходит в качестве закуски и его можно готовить самыми разными способами. Делюсь с вами интересным рецептом маринования сала с аджикой, зеленью, чесноком. Получается очень вкусно и вы можете брать просто сало или с мясной прослойкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 500 г;

соль, 3 – 4 ст.л;

перец, 1 ч.л;

зелень (укроп и петрушка), по пучку;

чеснок, 1 головка;

аджика, 5 ст.л.

Процесс приготовления

Промываем сало и обсушиваем бумажными полотенцами. Если у продукта толстая шкурка, ее лучше срезать.

Теперь по куску сала делаем надрезы, чтобы между ними было по 1.5 – 2 см. И со второй стороны куска также делаем надрезы и получаем гармошку.

Мелко рубим чеснок и зелени, смешиваем их с солью, хорошо переминаем.

Надрезы по салу с одной стороны заполняем довольно плотно зеленью и чесноком, а со второй стороны, укладываем в надрезы аджику.

Солим и перчим сало со всех сторон.

Выкладываем на стол пищевую пленку и на нее раскладываем лук тонкими колечками. Ставим сверху сало, на него еще выкладываем лук и плотно оборачиваем пленой.

Отправляем на 3 суток в холодильник. Потом перекладываем в морозильную камеру буквально на пару часов – заморозка куска поможет его тонко и красиво нарезать.