Скатерть-Самобранка

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Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Сало отлично подходит в качестве закуски и его можно готовить самыми разными способами. Делюсь с вами интересным рецептом маринования сала с аджикой, зеленью, чесноком. Получается очень вкусно и вы можете брать просто сало или с мясной прослойкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сало, 500 г;
  • соль, 3 – 4 ст.л;
  • перец, 1 ч.л;
  • зелень (укроп и петрушка), по  пучку;
  • чеснок, 1 головка;
  • аджика, 5 ст.л.

Процесс приготовления

Промываем сало и обсушиваем бумажными полотенцами. Если у продукта толстая шкурка, ее лучше срезать.

Теперь по куску сала делаем надрезы, чтобы между ними было по 1.5 – 2 см. И со второй стороны куска также делаем надрезы и получаем гармошку.

Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Мелко рубим чеснок и зелени, смешиваем их с солью, хорошо переминаем.

Надрезы по салу с одной стороны заполняем довольно плотно зеленью и чесноком, а со второй стороны, укладываем в надрезы аджику.

Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Солим и перчим сало со всех сторон.

Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Выкладываем на стол пищевую пленку и на нее раскладываем лук тонкими колечками. Ставим сверху сало, на него еще выкладываем лук и плотно оборачиваем пленой.

Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Отправляем на 3 суток в холодильник. Потом перекладываем в морозильную камеру буквально на пару часов – заморозка куска поможет его тонко и красиво нарезать.

Не успеваю покупать сало! Показываю, какую вкуснятину из него готовлю

Я иногда вместо аджики беру горчицу и промазываю надрезы, посыпаю кусок измельченной смесью перцев и копченой паприкой.

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