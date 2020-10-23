Творожный десерт: из лаваша с яблоками

Творожный десерт! К вечеру ожидаете гостей и не знаете, что же приготовить на угощение. Предлагаем творожный десерт с яблоками. Вкуснейший рецепт. Гости будут в восторге.

Творожный десерт: ингредиенты

два тонких листа лаваша

семьсот грамм творога

два яйца

цедра одного лимона

триста грамм сахара

чайная ложка корицы

сто грамм сливочного масла

столовая ложка меда

три-четыре яблока

Творожный десерт: как нужно готовить

Яблоки помыть, очистить от кожуры, удалить плодоножки и семена, нарезать небольшими кубиками.

В сотейник выложить масло, добавить сахар, мед и, помешивая деревянной ложечкой, разогревать на мелком огне.

Как только масляно-медовая масса начнет закипать, добавить нарезанные яблоки.

Все перемешать, добавить корицу и снять с огня.

В отдельную миску положить творог, добавить сахар, вбить яйца.

В ту же самую миску натереть цедру одного лимона, таким образом, чтобы белая кожица не попадала, иначе получим горьковатый привкус.

Всю массу хорошо перемешать вилочкой.

Полученную творожную массу равномерно распределить на лист лаваша.

Скрутить лаваш плотным рулетом. Затем порезать рулет на семь-восемь частей.

Со вторым лавашом проделать то же самое.

Положить шайбочки из лаваша в форму для выпечки и заложить в духовку. Запекать блюдо нужно около получаса при температуре сто восемьдесят градусов.

Через положенное время достать творожный десерт из духовки, остудить, разделить на порционные кусочки.

Творожный десерт: готов

Кусочки творожного десерта положить в плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Ну, зовите гостей пить чай и наслаждаться вкуснейшим десертом.