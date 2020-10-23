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Творожный десерт: из лаваша с яблоками

Творожный десерт! К вечеру ожидаете гостей и не знаете, что же приготовить на угощение. Предлагаем творожный десерт с яблоками. Вкуснейший рецепт. Гости будут в восторге.

Творожный десерт: ингредиенты

Творожный десерт

  • два тонких листа лаваша
  • семьсот грамм творога
  • два яйца
  • цедра одного лимона
  • триста грамм сахара
  • чайная ложка корицы
  • сто грамм сливочного масла
  • столовая ложка меда
  • три-четыре яблока

Творожный десерт

Творожный десерт: как нужно готовить

  • Яблоки помыть, очистить от кожуры, удалить плодоножки и семена, нарезать небольшими кубиками.
  • В сотейник выложить масло, добавить сахар, мед и, помешивая деревянной ложечкой, разогревать на мелком огне.
  • Как только масляно-медовая масса начнет закипать, добавить нарезанные яблоки.
  • Все перемешать, добавить корицу и снять с огня.
  • В отдельную миску положить творог, добавить сахар, вбить яйца.
  • В ту же самую миску натереть цедру одного лимона, таким образом, чтобы белая кожица не попадала, иначе получим горьковатый привкус.
  • Всю массу хорошо перемешать вилочкой.
  • Полученную творожную массу равномерно распределить на лист лаваша.
  • Скрутить лаваш плотным рулетом. Затем порезать рулет на семь-восемь частей.
  • Со вторым лавашом проделать то же самое.
  • Положить шайбочки из лаваша в форму для выпечки и заложить в духовку.
    Запекать блюдо нужно около получаса при температуре сто восемьдесят градусов.

Творожный десерт: из лаваша с яблоками

  • Через положенное время достать творожный десерт из духовки, остудить, разделить на порционные кусочки.

Творожный десерт: готов

Кусочки творожного десерта положить в плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Ну, зовите гостей пить чай и наслаждаться вкуснейшим десертом.

 

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