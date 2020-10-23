Творожный десерт: из лаваша с яблоками

Творожный десерт! К вечеру ожидаете гостей и не знаете, что же приготовить на угощение. Предлагаем творожный десерт с яблоками. Вкуснейший рецепт. Гости будут в восторге.
Творожный десерт: ингредиенты
- два тонких листа лаваша
- семьсот грамм творога
- два яйца
- цедра одного лимона
- триста грамм сахара
- чайная ложка корицы
- сто грамм сливочного масла
- столовая ложка меда
- три-четыре яблока
Творожный десерт: как нужно готовить
- Яблоки помыть, очистить от кожуры, удалить плодоножки и семена, нарезать небольшими кубиками.
- В сотейник выложить масло, добавить сахар, мед и, помешивая деревянной ложечкой, разогревать на мелком огне.
- Как только масляно-медовая масса начнет закипать, добавить нарезанные яблоки.
- Все перемешать, добавить корицу и снять с огня.
- В отдельную миску положить творог, добавить сахар, вбить яйца.
- В ту же самую миску натереть цедру одного лимона, таким образом, чтобы белая кожица не попадала, иначе получим горьковатый привкус.
- Всю массу хорошо перемешать вилочкой.
- Полученную творожную массу равномерно распределить на лист лаваша.
- Скрутить лаваш плотным рулетом. Затем порезать рулет на семь-восемь частей.
- Со вторым лавашом проделать то же самое.
- Положить шайбочки из лаваша в форму для выпечки и заложить в духовку. Запекать блюдо нужно около получаса при температуре сто восемьдесят градусов.
- Через положенное время достать творожный десерт из духовки, остудить, разделить на порционные кусочки.
Творожный десерт: готов
Кусочки творожного десерта положить в плоскую тарелку и можно подавать к столу.
Ну, зовите гостей пить чай и наслаждаться вкуснейшим десертом.
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