Пирог с клубникой и творогом. Необыкновенно нежное и сочное лакомство

Пирог с клубникой и творогом готовится очень просто и имеет отменный вкус.

Пирог с клубникой и творогом: ингредиенты

Пирог с клубникой и творогом

  1. Творог — 250 гр. и ещё 250 в начинку (двести пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  5. Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
  6. Ванилин — по кусу
  7. Сахарная пудра — по вкусу
  8. Клубника — 400 гр. (четыреста грамм)
  9. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  10. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • В миске перемешайте растопленное на водяной бане сливочное масло, яйца, творог и сахар, добавьте муку и разрыхлитель, замесите не очень крутое тесто.
  • Приготовьте начинку: перемешайте сахарную пудру, творог и ванилин.
  • Форму для пирога смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
  • Тесто выложите в форму, по краям сделайте бортики, немного теста можете оставить для украшения пирога.
  • Сверху теста выложите творожную начинку, затем ягоды клубники, посыпьте крахмалом.
  • Сверху пирог украсьте полосками оставшегося теста.
  • Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут до золотисто-коричневого теста.

Пирог с клубникой и творогом — невероятно вкусный и нежный

Пирог с клубникой и творогом. Необыкновенно нежное и сочное лакомство 2

Приятого аппетита!

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