Пирог с клубникой и творогом. Необыкновенно нежное и сочное лакомство

Пирог с клубникой и творогом готовится очень просто и имеет отменный вкус.
Пирог с клубникой и творогом: ингредиенты
- Творог — 250 гр. и ещё 250 в начинку (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Ванилин — по кусу
- Сахарная пудра — по вкусу
- Клубника — 400 гр. (четыреста грамм)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- В миске перемешайте растопленное на водяной бане сливочное масло, яйца, творог и сахар, добавьте муку и разрыхлитель, замесите не очень крутое тесто.
- Приготовьте начинку: перемешайте сахарную пудру, творог и ванилин.
- Форму для пирога смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
- Тесто выложите в форму, по краям сделайте бортики, немного теста можете оставить для украшения пирога.
- Сверху теста выложите творожную начинку, затем ягоды клубники, посыпьте крахмалом.
- Сверху пирог украсьте полосками оставшегося теста.
- Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут до золотисто-коричневого теста.
Пирог с клубникой и творогом — невероятно вкусный и нежный
Приятого аппетита!
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