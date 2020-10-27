Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Яблочное пюре на зиму: заготовьте вкусное пюре из яблок для всей семьи

Яблочное пюре на зиму – отличная заготовка для вашего чада! Я предпочитаю такие пюрешки заготавливать самой, нежели покупать магазинные. Масса витаминов и полезных микроэлементов в одной баночке.

Яблочное пюре на зиму: ингредиенты

Яблочное пюре на зиму

  1. Пол стакана воды
  2. 1 (один) кг – яблок

Яблочное пюре на зиму: рецепт

Яблочное пюре на зиму

  • Яблоки тщательно вымойте под проточной водой. Очистите их от кожуры, нарежьте пополам. Сердцевину удалите
  • Сложите яблоки в кастрюлю, лучше берите эмалированную. Залейте яблоки водой и отправьте на огонь. Доведите до кипения
  • Варите яблоки до мягкого состояния. Наверное минут 10
  • После чего, измельчите яблоки при помощи блендера. Вы, конечно, можете и толкушкой растолочь. Но мне, например, блендером больше нравится, масса так получается более однородной
  • Доведите пюре до кипения, пару минут потомите на огне, и разложите по баночкам. Пусть остынет при комнатной температуре

Яблочное пюре на зиму готово!

Яблочное пюре на зиму

Я храню его в холодильнике. По надобности достаю, немного постоит при комнатной температуре и кормлю своего ребенка! На здоровье!

На самом деле, я не только с яблоками так поступаю. А с грушами, персиками, клубникой. А также и овощами.

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх