Яблочное пюре на зиму: заготовьте вкусное пюре из яблок для всей семьи

Яблочное пюре на зиму – отличная заготовка для вашего чада! Я предпочитаю такие пюрешки заготавливать самой, нежели покупать магазинные. Масса витаминов и полезных микроэлементов в одной баночке.

Яблочное пюре на зиму: ингредиенты

Пол стакана воды 1 (один) кг – яблок

Яблочное пюре на зиму: рецепт

Яблоки тщательно вымойте под проточной водой. Очистите их от кожуры, нарежьте пополам. Сердцевину удалите

Сложите яблоки в кастрюлю, лучше берите эмалированную. Залейте яблоки водой и отправьте на огонь. Доведите до кипения

Варите яблоки до мягкого состояния. Наверное минут 10

После чего, измельчите яблоки при помощи блендера. Вы, конечно, можете и толкушкой растолочь. Но мне, например, блендером больше нравится, масса так получается более однородной

Доведите пюре до кипения, пару минут потомите на огне, и разложите по баночкам. Пусть остынет при комнатной температуре

Яблочное пюре на зиму готово!

Я храню его в холодильнике. По надобности достаю, немного постоит при комнатной температуре и кормлю своего ребенка! На здоровье!

На самом деле, я не только с яблоками так поступаю. А с грушами, персиками, клубникой. А также и овощами.