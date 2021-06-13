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Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

Простой и вкусный ужин на скорую руку из обычного набора продуктов. Стожки из фарша подходят даже к праздничному столу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 400 г;
  • лук, 2 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • картофель, 400 г;
  • мука кукурузная, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • сыр, 100 г;
  • майонез и сметана по 3 ст.л.

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью и специями.

Картофель трем на терке и солим, оставляем на 10 минут, потом отжимаем от лишней жидкости.

В фарш добавляем кукурузную муку и тертую луковицу.

Вторую луковицу мелко режем.

Морковь трем.

Обжариваем лук с морковью.

Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

Противень застилаем пергаментом и выкладываем большие котлеты из фарша.

Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

На котлеты выкладываем тертый картофель, сверху тушеные овощи.

Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

Смешиваем майонез и сметану, солим и добавляем специи, перец.

Смазываем этим соусом верх стожков.

Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Сверху посыпаем тертым сыром и допекаем еще 10 минут.

Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

Такие закуски отлично подходят к разным гарнирам, салатам из свежих овощей, с вкусными, домашними соусами.

 

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