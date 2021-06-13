Вместо котлет на праздничный стол. Готовлю так уже 20 лет. Вкуснее я еще не ела

Простой и вкусный ужин на скорую руку из обычного набора продуктов. Стожки из фарша подходят даже к праздничному столу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 400 г;
- лук, 2 шт;
- морковь, 1 шт;
- картофель, 400 г;
- мука кукурузная, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень;
- сыр, 100 г;
- майонез и сметана по 3 ст.л.
Процесс приготовления
Фарш заправляем солью и специями.
Картофель трем на терке и солим, оставляем на 10 минут, потом отжимаем от лишней жидкости.
В фарш добавляем кукурузную муку и тертую луковицу.
Вторую луковицу мелко режем.
Морковь трем.
Обжариваем лук с морковью.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем большие котлеты из фарша.
На котлеты выкладываем тертый картофель, сверху тушеные овощи.
Смешиваем майонез и сметану, солим и добавляем специи, перец.
Смазываем этим соусом верх стожков.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Сверху посыпаем тертым сыром и допекаем еще 10 минут.
Такие закуски отлично подходят к разным гарнирам, салатам из свежих овощей, с вкусными, домашними соусами.
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