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Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Кабачки можно использовать для готовки самых разных блюд. При этом все они получаются очень натуральными и полезными, поэтому не теряйте время и пока длится сезон свежих овощей, делайте простые и вкусные кабачковые вкусности.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • баклажан, 1 шт;
  • сладкий перец, 2 шт;
  • сухари панировочные 0.5 стакана;
  • пармезан, 0.5 стакана;
  • тимьян, базилик, соль, чеснок;
  • масло растительное;
  • томаты, 5 шт;
  • моцарелла.

Процесс приготовления

Кабачки и баклажан режем крупными кусочками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сюда же кладем и сладкий перец, порезанный соломкой.

Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Смешиваем все овощи.

Сухари вмешиваем с солью, специями, тертым чесноком.

Совет: в эту панировку можно добавлять любые специи и ароматные травы.

Обсыпаем все овощи панировкой и сбрызгиваем растительным маслом.

Ставим запекаться в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Томаты перебиваем погружным блендером.

Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Овощи посыпаем тертым сыром, перемешиваем и заливаем томатным соком.

Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Допекаем 20 минут при 180 градусах.

Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Запеканку подаем в горячем виде к любым гарнирам. Я еще поливаю острым соусом на сметане с укропом и свежим, тертым огурчиком. Вкусно получается посыпать обжаренным кунжутом.

Можно обойтись без моцареллы, подходит любой твердый сыр.

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