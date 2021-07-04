Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Кабачки можно использовать для готовки самых разных блюд. При этом все они получаются очень натуральными и полезными, поэтому не теряйте время и пока длится сезон свежих овощей, делайте простые и вкусные кабачковые вкусности.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

баклажан, 1 шт;

сладкий перец, 2 шт;

сухари панировочные 0.5 стакана;

пармезан, 0.5 стакана;

тимьян, базилик, соль, чеснок;

масло растительное;

томаты, 5 шт;

моцарелла.

Процесс приготовления

Кабачки и баклажан режем крупными кусочками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сюда же кладем и сладкий перец, порезанный соломкой.

Смешиваем все овощи.

Сухари вмешиваем с солью, специями, тертым чесноком.

Совет: в эту панировку можно добавлять любые специи и ароматные травы.

Обсыпаем все овощи панировкой и сбрызгиваем растительным маслом.

Ставим запекаться в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Томаты перебиваем погружным блендером.

Овощи посыпаем тертым сыром, перемешиваем и заливаем томатным соком.

Допекаем 20 минут при 180 градусах.