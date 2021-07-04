Почему у меня раньше не было этого рецепта? Здоровая и дешевая еда за 10 минут

Кабачки можно использовать для готовки самых разных блюд. При этом все они получаются очень натуральными и полезными, поэтому не теряйте время и пока длится сезон свежих овощей, делайте простые и вкусные кабачковые вкусности.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- баклажан, 1 шт;
- сладкий перец, 2 шт;
- сухари панировочные 0.5 стакана;
- пармезан, 0.5 стакана;
- тимьян, базилик, соль, чеснок;
- масло растительное;
- томаты, 5 шт;
- моцарелла.
Процесс приготовления
Кабачки и баклажан режем крупными кусочками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сюда же кладем и сладкий перец, порезанный соломкой.
Смешиваем все овощи.
Сухари вмешиваем с солью, специями, тертым чесноком.
Совет: в эту панировку можно добавлять любые специи и ароматные травы.
Обсыпаем все овощи панировкой и сбрызгиваем растительным маслом.
Ставим запекаться в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
Томаты перебиваем погружным блендером.
Овощи посыпаем тертым сыром, перемешиваем и заливаем томатным соком.
Допекаем 20 минут при 180 градусах.
Запеканку подаем в горячем виде к любым гарнирам. Я еще поливаю острым соусом на сметане с укропом и свежим, тертым огурчиком. Вкусно получается посыпать обжаренным кунжутом.Можно обойтись без моцареллы, подходит любой твердый сыр.
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