Слоёный салат Паутинка с курицей. Отличное блюдо к праздничному столу

Слоёный салат Паутинка с курицей непременно понравится любителям салатов. Классическое сочетание грибов и куриного мяса делает вкус салата невероятно нежным.
Слоёный салат Паутинка с курицей: ингредиенты
- Грудка куриная — 300 гр. (триста грамм)
- Шампиньоны — 400 гр. (четыреста грамм)
- Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Морковь по-корейски — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Горошек зелёный
- Майонез
- Маслины
Способ приготовления:
- Грудку отварите в солёной воде до полной готовности. Шампиньоны вымойте, нарежьте, обжарьте на сливочном масле. Яйца отварите, почистите и натрите на крупной тёрке вместе с сыром.
- Салат выложите слоями в следующем порядке: мясо, грибы, корейская морковь, яйца, сыр. Поле того, как выложите грибы и яйца, салат смажьте майонезом. Из моркови сверху сделайте паутинку, из маслин и горошка — паука.
Слоёный салат Паутинка с курицей украсит любой праздничный стол.
Приятного аппетита!
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