Готовлю каждую неделю! Всеми любимый десерт с ванильным кремом

Мне этот десерт очень напоминаем птичье молоко, только здесь еще и ароматный, нежной консистенции сливочный крем. Это очень вкусно и вы можете делать это лакомство даже на праздничный стол и на детские праздники.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 1 л;
- яйца, 3 шт;
- сахар, 200 г;
- крахмал, 100 г;
- ванилин по вкусу.
Для приготовления крема необходимо:
- сливки, 300 г;
- сахарная пудра, 100 г;
- шоколад черный, 50 г.
Процесс приготовления
Соединяем до однородности яйца, крахмал, ванилин, сахар и молоко. Хорошо перемешиваем.
Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая, до густого состояния. Остужаем.
Холодные сливки смешиваем с пудрой и взбиваем до пышности.
Частями вводим сливки в крем и взбиваем до однородности.
Выкладываем десерт в форму, разравниваем, пару раз встряхиваем форму.
Черный шоколад трем на терке и посыпаем десерт.
Отправляем форму в холодильник на несколько часов, пока десерт хорошо не застынет.
Можно в десерт еще добавлять цедру лимона и будет десерт с кислинкой или кокосовую стружку, а посыпать можно любым шоколадом по вашему вкусу.
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