Скатерть-Самобранка

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Готовлю каждую неделю! Всеми любимый десерт с ванильным кремом

Мне этот десерт очень напоминаем птичье молоко, только здесь еще и ароматный, нежной консистенции сливочный крем. Это очень вкусно и вы можете делать это лакомство даже на праздничный стол и на детские праздники.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 1 л;
  • яйца, 3 шт;
  • сахар, 200 г;
  • крахмал, 100 г;
  • ванилин по вкусу.

Для приготовления крема необходимо:

  • сливки, 300 г;
  • сахарная пудра, 100 г;
  • шоколад черный, 50 г.

Процесс приготовления

Соединяем до однородности яйца, крахмал, ванилин, сахар и молоко. Хорошо перемешиваем.

Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая, до густого состояния. Остужаем.

Холодные сливки смешиваем с пудрой и взбиваем до пышности.

Частями вводим сливки в крем и взбиваем до однородности.

Выкладываем десерт в форму, разравниваем, пару раз встряхиваем форму.

Черный шоколад трем на терке и посыпаем десерт.

Отправляем форму в холодильник на несколько часов, пока десерт хорошо не застынет.

Готовлю каждую неделю! Всеми любимый десерт с ванильным кремом

Можно в десерт еще добавлять цедру лимона и будет десерт с кислинкой или кокосовую стружку, а посыпать можно любым шоколадом по вашему вкусу.

Готовлю каждую неделю! Всеми любимый десерт с ванильным кремом

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