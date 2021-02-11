Готовлю каждую неделю! Всеми любимый десерт с ванильным кремом

Мне этот десерт очень напоминаем птичье молоко, только здесь еще и ароматный, нежной консистенции сливочный крем. Это очень вкусно и вы можете делать это лакомство даже на праздничный стол и на детские праздники.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 1 л;

яйца, 3 шт;

сахар, 200 г;

крахмал, 100 г;

ванилин по вкусу.

Для приготовления крема необходимо:

сливки, 300 г;

сахарная пудра, 100 г;

шоколад черный, 50 г.

Процесс приготовления

Соединяем до однородности яйца, крахмал, ванилин, сахар и молоко. Хорошо перемешиваем.

Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая, до густого состояния. Остужаем.

Холодные сливки смешиваем с пудрой и взбиваем до пышности.

Частями вводим сливки в крем и взбиваем до однородности.

Выкладываем десерт в форму, разравниваем, пару раз встряхиваем форму.

Черный шоколад трем на терке и посыпаем десерт.

Отправляем форму в холодильник на несколько часов, пока десерт хорошо не застынет.