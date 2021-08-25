Солёный толстолобик в банках. По этому рецепту можно солить любую речную или морскую рыбу

Солёный толстолобик в банках получается очень вкусным и сытным, вам обязательно понравится.
Солёный толстолобик в банках: ингредиенты
Основа:
- Лук – 3-4 шт. (три-шетыре штуки)
- Зелень
- Соль – 3 ст. л. (три столовых ложки) на один литр воды
Заливка:
- Уксус – 100 мл. (сто миллилитров)
- Растительное масло – 200 мл. (двести миллилитров)
Рецепт приготовления:
- Порционными кусочками нарежьте очищенную рыбу и уложите в миску.
- Воду доведите до кипения, добавьте соль, перемешайте и охладите.
- Рассолом залейте рыбу и оставьте на 5 часов.
- После выньте кусочки рыбы и промойте под водой.
- В банки чередуя уложите слои рыбы и лука, залейте заливкой.
- Банку закройте крышкой на 4-6 часов поставьте в холодильник.
Солёный толстолобик в банках — вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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