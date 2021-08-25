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Солёный толстолобик в банках. По этому рецепту можно солить любую речную или морскую рыбу

Солёный толстолобик в банках получается очень вкусным и сытным, вам обязательно понравится.

Солёный толстолобик в банках: ингредиенты

Солёный толстолобик в банках

Основа:

  1. Лук – 3-4 шт. (три-шетыре штуки)
  2. Зелень
  3. Соль – 3 ст. л. (три столовых ложки) на один литр воды

Заливка:

  1. Уксус – 100 мл. (сто миллилитров)
  2. Растительное масло – 200 мл. (двести миллилитров)

Рецепт приготовления:

  • Порционными кусочками нарежьте очищенную рыбу и уложите в миску.
  • Воду доведите до кипения, добавьте соль, перемешайте и охладите.
  • Рассолом залейте рыбу и оставьте на 5 часов.
  • После выньте кусочки рыбы и промойте под водой.
  • В банки чередуя уложите слои рыбы и лука, залейте заливкой.
  • Банку закройте крышкой на 4-6 часов поставьте в холодильник.

Солёный толстолобик в банках — вкусно и сытно.

Солёный толстолобик в банках. По этому рецепту можно солить любую речную или морскую рыбу 4

Приятного аппетита!

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