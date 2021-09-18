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Беру 3 картофелины, немного фарша и готовлю вкусный ужин за 10 минут

Один из самых простых рецептов вкусного и сытного ужина из небольшого набора продуктов. Если в не любите говяжий фарш, можно взять любой другой для начинки. Зразы получаются очень вкусными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • масло сливочное, 50 г;
  • мука, 160 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, специи;
  • лук, 2 шт;
  • чеснок;
  • картофель, 3 – 6 шт;
  • йогурт натуральный, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре со сливочным маслом и яйцом, всыпаем немного муки и вымешиваем тесто.

Совет: если тесто нужно консистенции, тогда йогурт можно не добавлять. Его можно также заменить майонезом.

Лук  мелко режем и обжариваем на кусочке сливочного масла до полуготовности.

Добавляем в лук фарш, хорошо перемешиваем и обжариваем до готовности. Солим и перчим, добавляем любые специи и измельченный чеснок по вкусу.

Формируем зразы с фаршем, обваливаем в муке.

Беру 3 картофелины, немного фарша и готовлю вкусный ужин за 10 минут

Беру 3 картофелины, немного фарша и готовлю вкусный ужин за 10 минут

Обжариваем с двух сторон до румяности.

Подаю зразы с соусом из йогурта или майонеза с измельченными чесноком и укропом.

Беру 3 картофелины, немного фарша и готовлю вкусный ужин за 10 минут

Получается сытный и вкусный ужин. Если вы сделали много зраз, часть можно отправить в морозильную камеру и приготовить в следующий раз.

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