Беру 3 картофелины, немного фарша и готовлю вкусный ужин за 10 минут

Один из самых простых рецептов вкусного и сытного ужина из небольшого набора продуктов. Если в не любите говяжий фарш, можно взять любой другой для начинки. Зразы получаются очень вкусными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- масло сливочное, 50 г;
- мука, 160 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, специи;
- лук, 2 шт;
- чеснок;
- картофель, 3 – 6 шт;
- йогурт натуральный, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре со сливочным маслом и яйцом, всыпаем немного муки и вымешиваем тесто.
Совет: если тесто нужно консистенции, тогда йогурт можно не добавлять. Его можно также заменить майонезом.
Лук мелко режем и обжариваем на кусочке сливочного масла до полуготовности.
Добавляем в лук фарш, хорошо перемешиваем и обжариваем до готовности. Солим и перчим, добавляем любые специи и измельченный чеснок по вкусу.
Формируем зразы с фаршем, обваливаем в муке.
Обжариваем с двух сторон до румяности.
Подаю зразы с соусом из йогурта или майонеза с измельченными чесноком и укропом.
Получается сытный и вкусный ужин. Если вы сделали много зраз, часть можно отправить в морозильную камеру и приготовить в следующий раз.
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