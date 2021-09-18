Беру 3 картофелины, немного фарша и готовлю вкусный ужин за 10 минут

Один из самых простых рецептов вкусного и сытного ужина из небольшого набора продуктов. Если в не любите говяжий фарш, можно взять любой другой для начинки. Зразы получаются очень вкусными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

масло сливочное, 50 г;

мука, 160 г;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, специи;

лук, 2 шт;

чеснок;

картофель, 3 – 6 шт;

йогурт натуральный, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре со сливочным маслом и яйцом, всыпаем немного муки и вымешиваем тесто.

Совет: если тесто нужно консистенции, тогда йогурт можно не добавлять. Его можно также заменить майонезом.

Лук мелко режем и обжариваем на кусочке сливочного масла до полуготовности.

Добавляем в лук фарш, хорошо перемешиваем и обжариваем до готовности. Солим и перчим, добавляем любые специи и измельченный чеснок по вкусу.

Формируем зразы с фаршем, обваливаем в муке.

Обжариваем с двух сторон до румяности.

Подаю зразы с соусом из йогурта или майонеза с измельченными чесноком и укропом.