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Ветчина куриная с сыром: домашняя закуска своими руками

Ветчина куриная с сыром отличная закуска своими руками. Все оценят по достоинству.

Ветчина куриная с сыром: ингредиенты

Ветчина куриная с сыром

  1. 200 (двести) гр – сыра (жирного)
  2. 20 (двадцать) гр – нитритной соли
  3. 20 (двадцать) гр – поваренной соли
  4. 250 (двести пятьдесят) мл – воды
  5. 8 (восемь) гр — смеси приправ для ветчины
  6. 1 (один) кг – куриной грудки
  7. 1 (один) кг – куриного окорока

Ветчина куриная с сыром: рецепт

Ветчина куриная с сыром

  • Мясо нарежьте средними кусочками. Смешайте с водой, специями и солью
  • Да, и сразу сыр кусочками добавьте. Получившуюся фаршемассу хорошо мешайте. Затем уложите на пленку и закрутите. А концы колбасы зафиксируйте шпагатом
  • Уберите на 6 часов в холодильник
  • Потом проведите термообработку в духовке при 80 градусах. Доведите до готовности. Но очень важно – не более 80 градусов!!!
  • Ветчину охладить и подавать в холодном виде

Ветчина куриная с сыром готова!

Ветчина куриная с сыром

Закуска получается очень нежной. Невероятно вкусной. Удивите своих гостей своими кулинарными способностями.

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