Ветчина куриная с сыром: домашняя закуска своими руками

Ветчина куриная с сыром отличная закуска своими руками. Все оценят по достоинству.
Ветчина куриная с сыром: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сыра (жирного)
- 20 (двадцать) гр – нитритной соли
- 20 (двадцать) гр – поваренной соли
- 250 (двести пятьдесят) мл – воды
- 8 (восемь) гр — смеси приправ для ветчины
- 1 (один) кг – куриной грудки
- 1 (один) кг – куриного окорока
Ветчина куриная с сыром: рецепт
- Мясо нарежьте средними кусочками. Смешайте с водой, специями и солью
- Да, и сразу сыр кусочками добавьте. Получившуюся фаршемассу хорошо мешайте. Затем уложите на пленку и закрутите. А концы колбасы зафиксируйте шпагатом
- Уберите на 6 часов в холодильник
- Потом проведите термообработку в духовке при 80 градусах. Доведите до готовности. Но очень важно – не более 80 градусов!!!
- Ветчину охладить и подавать в холодном виде
Ветчина куриная с сыром готова!
Закуска получается очень нежной. Невероятно вкусной. Удивите своих гостей своими кулинарными способностями.
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