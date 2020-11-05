Шоколадный пирог без муки! Семья в восторге от этого лакомства

Пирог получается очень шоколадным, с ярким ореховым привкусом, десерт будет влажным, мягким. Самое интересное – это простой набор продуктов, в котором основную долю занимаем морковь. Попробуйте, все очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- арахис обжаренный 100 г;
- морковь, 3 шт;
- яйца, 4 шт;
- молоко 4 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- какао, 6 ст.л;
- крахмал кукурузный, 6 ст.л;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- соль щепотка.
Для приготовления глазури необходимо:
- шоколад качественный, 100 г;
- масло сливочное, 50 г;
- арахис обжаренный, 50 ог;
- молоко, 6 ч.л.
Процесс приготовления
Духовку включаем до 180 градусов, форму для выпекания застилаем пергаментом.
Арахис обжариваем и измельчаем скалкой или блендером.
Совет: арахис заменяйте любыми орешками по своему вкусу.
Морковь трем на мелкой терке или измельчаем блендером. Сок оставляем, чтобы бисквит был влажным.
Смешиваем крахмал с какао, разрыхлителем и солью, перемешиваем.
Растительное масло смешиваем с молоком.
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышности миксером.
В эту массу просеиваем сухую смесь и молоко с маслом, вымешиваем до однородности и добавляем морковь, вымешиваем.
Всыпаем арахис и перемешиваем.
Выкладываем тесто в форму, разравниваем и выпекаем около 50 – 60 минут проверяем шпажкой готовность.
Выкладываем пирог на решетку и остужаем.
Для глазури смешиваем все ингредиенты, растапливаем и вымешиваем до однородности. Поливаем пирог глазурью и отправляем его в холодильник застывать.
Кукурузный крахмал можно заменить картофельным, черный шоколад – молочным и брать любые орехи по вкусу.
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