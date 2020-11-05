Шоколадный пирог без муки! Семья в восторге от этого лакомства

Пирог получается очень шоколадным, с ярким ореховым привкусом, десерт будет влажным, мягким. Самое интересное – это простой набор продуктов, в котором основную долю занимаем морковь. Попробуйте, все очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

арахис обжаренный 100 г;

морковь, 3 шт;

яйца, 4 шт;

молоко 4 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л;

какао, 6 ст.л;

крахмал кукурузный, 6 ст.л;

разрыхлитель, 2 ч.л;

соль щепотка.

Для приготовления глазури необходимо:

шоколад качественный, 100 г;

масло сливочное, 50 г;

арахис обжаренный, 50 ог;

молоко, 6 ч.л.

Процесс приготовления

Духовку включаем до 180 градусов, форму для выпекания застилаем пергаментом.

Арахис обжариваем и измельчаем скалкой или блендером.

Совет: арахис заменяйте любыми орешками по своему вкусу.

Морковь трем на мелкой терке или измельчаем блендером. Сок оставляем, чтобы бисквит был влажным.

Смешиваем крахмал с какао, разрыхлителем и солью, перемешиваем.

Растительное масло смешиваем с молоком.

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышности миксером.

В эту массу просеиваем сухую смесь и молоко с маслом, вымешиваем до однородности и добавляем морковь, вымешиваем.

Всыпаем арахис и перемешиваем.

Выкладываем тесто в форму, разравниваем и выпекаем около 50 – 60 минут проверяем шпажкой готовность.

Выкладываем пирог на решетку и остужаем.

Для глазури смешиваем все ингредиенты, растапливаем и вымешиваем до однородности. Поливаем пирог глазурью и отправляем его в холодильник застывать.