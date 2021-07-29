Готовлю блины по-новому. Изменила в рецепте порядок ингредиентов и результат намного лучше

В этом рецепте главное не сколько добавлять ингредиентов, а в какой последовательности это делать. От этого зависит результат, блины будут очень вкусными и нежными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кефир, 1 л;
-молоко;
-соль, 1 ч.л;
-сахар, 2 ст.л;
-сода, 0.5 ч.л;
-мука;
-растительное масло.
Процесс приготовления
Важно в процессе готовки соблюдать очередность добавления продуктов в тесто.
Кефир необходимо немного нагреть, чтобы он был теплым.
В кефир вводим соль и сахар, кефир, размешиваем.
Всыпаем просеянную муку столько, чтобы получилось густое тесто на блины.
Добавляем яйца, 2 шт и вливаем молоко.
Совет: молока добавляем столько, чтобы тесто стало чуть менее густым, как для тонких блинов.
Жарим блины как обычно, смазывая сковороду растительным маслом.
Подаю со сметаной, сливочным маслом, вареньем или делаю любую начинку и сворачиваю блины конвертиком или трубочками.
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