Скатерть-Самобранка

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Готовлю блины по-новому. Изменила в рецепте порядок ингредиентов и результат намного лучше

В этом рецепте главное не сколько добавлять ингредиентов, а в какой последовательности это делать. От этого зависит результат, блины будут очень вкусными и нежными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кефир, 1 л;

-молоко;

-соль, 1 ч.л;

-сахар, 2 ст.л;

-сода, 0.5 ч.л;

-мука;

-растительное масло.

Процесс приготовления

Важно в процессе готовки соблюдать очередность добавления продуктов в тесто.

Кефир необходимо немного нагреть, чтобы он был теплым.

В кефир вводим соль и сахар, кефир, размешиваем.

Всыпаем просеянную муку столько, чтобы получилось густое тесто на блины.

Добавляем яйца, 2 шт и вливаем молоко.

Совет: молока добавляем столько, чтобы тесто стало чуть менее густым, как для тонких блинов.

Жарим блины как обычно, смазывая сковороду растительным маслом.

Готовлю блины по-новому. Изменила в рецепте порядок ингредиентов и результат намного лучше

Подаю со сметаной, сливочным маслом, вареньем или делаю любую начинку и сворачиваю блины конвертиком или трубочками.

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