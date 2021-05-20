Ленивая овсянка. Диетическое блюдо, которое удивит вас своим нежным вкусом

Ленивая овсянка — не только полезное, но и вкусное блюдо. Внесите разнообразие в обычном меню на завтрак, побаловав родных невероятно вкусной кашей.
Ленивая овсянка: ингредиенты
- Овсянка – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Грибы – 200 г. (двести грамм)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Вода – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Почистите и нарежьте лук на мелкие кусочки. Положите на сковороду и обжарьте до мягкости.
- Морковь натрите на тёрке и добавьте к луку, перемешайте. Всё вместе тушите 2-3 минуты.
- Нарежьте шампиньоны средними кусочками и отправьте к овощам. Перемешайте всё, добавьте соль, перец по вкусу и снова перемешайте.
- Промойте овсянку и добавьте к овощам с грибами, перемешайте и влейте воду. Накройте всё крышкой и тушите на медленном огне 7-10 минут.
Ленивая овсянка — самый лучший диетический завтрак.
Готовьте на здоровье!
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