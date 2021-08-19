Почему котлеты получаются резиновыми. Свекровь подсказала правильный рецепт: нужен 1 продукт для сочности

Не всегда котлеты получаются мягкими и сочными, иногда бывают грубые и резиновые. В некоторых случаях, бывает виновна хозяйка, которая пока еще не умеет правильно готовить, в других – само мясо или набор иных продуктов.

Причины неудач с котлетами:

старое мясо;

отсутствие в фарше мякиша или тертого кабачка, лука, моркови, манной крупы и т.д;

ненужные в фарше белок, молоко и т.д;

обжаривание котлет на большом огне также приводит к порче блюда.

Что делать

Чтоб котлеты всегда получались мягкими и сочными, нежными, можно:

после добавки всех ингредиентов в фарш, его необходимо хорошо отбивать в течение нескольких минут;

для мягкости в фарш добавляют картофель сырой или отварной

идеальные котлеты получаются только в хорошей сковороде, может в пароварке. Но в микроволновой печи вы никогда не сделаете мягкого и сочного блюда из мяса.

Для котлет используют мясное ассорти – разные сорта мяса отлично дополняют друг друга и получается отличная закуска. Не забываем добавлять немного сала, что мягкости и сочности.