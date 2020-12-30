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Вкусный шашлык: рецепт просто находка!

Если Вы не знаете, как вкусно замариновать шашлык, то наш рецепт – просто настоящая находка для Вас. Возьмите любое мясо и приготовьте такой шашлык.

Вкусный шашлык: ингредиенты

  • три килограмма любого мяса

Вкусный шашлык

  • две столовые ложки соли
  • столовая ложка смеси специй (зира, кориандр и базилик)
  • полтора стакана помидорного сока
  • три большие головки лука

Вкусный шашлык: рецепт – находка:

  • Кусок мяса хорошо промыть.
  • Нарезать небольшими кусками для шашлыка и поместить в глубокую миску.
  • Соль и специи отправить в отдельную тарелку и хорошо перемешать.
  • Мясо засыпать этой смесью.
  • Руками перемешать мясо, чтобы специи распределились равномерно.

Вкусный шашлык: рецепт просто находка!

  • Помидоры помыть, порезать небольшими кусочками и перемолоть блендером.
  • Залить полученной помидорной кашицей мясо.
  • Лук почистить и также измельчить блендером. Отправить к мясу.
  • Теперь же шашлык нужно в течение пяти минут руками хорошо промассировать.

Вкусный шашлык: рецепт просто находка!

  • Миску накрыть пищевой пленкой и, если шашлык должны готовить в тот же день, продержать при комнатной температуре два-три часа. Если же должны готовить на следующий день, то мясо следует отправить в холодильник.
  • По истечении необходимого времени пленку снять, перемешать все мясо и нанизать на шампуры.
  • Отправить мясо на шампурах на мангал.
    Следует следить за углями, чтобы они не горели, а шампуры периодично переворачивать.
  • Шашлык следует готовить примерно полчаса.
Вкусный шашлык: рецепт просто находка!
Tasty meat in a dish with sauce and vegetables

Через тридцать минут наш вкусный шашлык будет готов и можно наслаждаться его великолепным вкусом.

Мясо получается очень нежным, ароматным и безумно сочным.

Вкусный шашлык: готов

Приятного аппетита!

Вкусный шашлык: рецепт просто находка! - На Кухне

Через тридцать минут наш вкусный шашлык будет готов и можно наслаждаться его великолепным вкусом.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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