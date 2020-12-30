Вкусный шашлык: рецепт просто находка!

Если Вы не знаете, как вкусно замариновать шашлык, то наш рецепт – просто настоящая находка для Вас. Возьмите любое мясо и приготовьте такой шашлык.

Вкусный шашлык: ингредиенты

три килограмма любого мяса

две столовые ложки соли

столовая ложка смеси специй (зира, кориандр и базилик)

полтора стакана помидорного сока

три большие головки лука

Вкусный шашлык: рецепт – находка:

Кусок мяса хорошо промыть.

Нарезать небольшими кусками для шашлыка и поместить в глубокую миску.

Соль и специи отправить в отдельную тарелку и хорошо перемешать.

Мясо засыпать этой смесью.

Руками перемешать мясо, чтобы специи распределились равномерно.

Помидоры помыть, порезать небольшими кусочками и перемолоть блендером.

Залить полученной помидорной кашицей мясо.

Лук почистить и также измельчить блендером. Отправить к мясу.

Теперь же шашлык нужно в течение пяти минут руками хорошо промассировать.

Миску накрыть пищевой пленкой и, если шашлык должны готовить в тот же день, продержать при комнатной температуре два-три часа. Если же должны готовить на следующий день, то мясо следует отправить в холодильник.

По истечении необходимого времени пленку снять, перемешать все мясо и нанизать на шампуры.

Отправить мясо на шампурах на мангал. Следует следить за углями, чтобы они не горели, а шампуры периодично переворачивать.

Следует следить за углями, чтобы они не горели, а шампуры периодично переворачивать. Шашлык следует готовить примерно полчаса.

Tasty meat in a dish with sauce and vegetables

Через тридцать минут наш вкусный шашлык будет готов и можно наслаждаться его великолепным вкусом.

Мясо получается очень нежным, ароматным и безумно сочным.

Вкусный шашлык: готов

Приятного аппетита!