Если Вы не знаете, как вкусно замариновать шашлык, то наш рецепт – просто настоящая находка для Вас. Возьмите любое мясо и приготовьте такой шашлык.
Вкусный шашлык: ингредиенты
- три килограмма любого мяса
- две столовые ложки соли
- столовая ложка смеси специй (зира, кориандр и базилик)
- полтора стакана помидорного сока
- три большие головки лука
Вкусный шашлык: рецепт – находка:
- Кусок мяса хорошо промыть.
- Нарезать небольшими кусками для шашлыка и поместить в глубокую миску.
- Соль и специи отправить в отдельную тарелку и хорошо перемешать.
- Мясо засыпать этой смесью.
- Руками перемешать мясо, чтобы специи распределились равномерно.
- Помидоры помыть, порезать небольшими кусочками и перемолоть блендером.
- Залить полученной помидорной кашицей мясо.
- Лук почистить и также измельчить блендером. Отправить к мясу.
- Теперь же шашлык нужно в течение пяти минут руками хорошо промассировать.
- Миску накрыть пищевой пленкой и, если шашлык должны готовить в тот же день, продержать при комнатной температуре два-три часа. Если же должны готовить на следующий день, то мясо следует отправить в холодильник.
- По истечении необходимого времени пленку снять, перемешать все мясо и нанизать на шампуры.
- Отправить мясо на шампурах на мангал. Следует следить за углями, чтобы они не горели, а шампуры периодично переворачивать.
- Шашлык следует готовить примерно полчаса.
Через тридцать минут наш вкусный шашлык будет готов и можно наслаждаться его великолепным вкусом.
Мясо получается очень нежным, ароматным и безумно сочным.
Вкусный шашлык: готов
Приятного аппетита!
Вкусный шашлык: рецепт просто находка! - На Кухне
Через тридцать минут наш вкусный шашлык будет готов и можно наслаждаться его великолепным вкусом.
Время подготовки: PT
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