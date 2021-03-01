Салат «Верный муж». Просто не устоит ни один мужчина

Очень сытный салат с грибами, свининой, морковью и чесноком. Пикантный вкус, умопомрачительный аромат, аппетитный внешний вид – это именно этот салатик. Отлично подходит для любого праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина вырезка, шампиньоны и морковь по 500 г;

лук, 200 г;

майонез, около 140 г;

соль, перец, специи, зелень;

чеснок, 6 зубчиков;

красный острый перец, паприка;

уксус 9 %, 2.5 ст.л;

масло растительное, 80 мл;

кориандр;

сахар, 1.5 ч.л.

Процесс приготовления

Шампиньоны лучше выбирайте коричневые – они обладают более ярким вкусом. Мясо можно брать любое.

Морковь трем на терке для корейской моркови.

Раскаливаем растительное масло.

В морковь выдавливаем чеснок, добавляем соль и сахар, уксус, все прочие специи. Все это выкладываем на чеснок и заливаем раскаленным растительным маслом.

Совет: чеснок и специи, выкладывайте на морковь в одном месте и туда выливайте масло. Таким образом, вы раскроете все ароматы и вкуса чеснока и специй.

Перемешиваем салат. Если есть возможность, морковь лучше сделать за ночь, до готовки салата, чтобы она хорошо промариновалась.

Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде и жарим до испарения жидкости.

Добавляем лук, порезанный тонкими четверть кольцами и обжариваем, влив немного масла, солим и перчим. Остужаем.

Мясо режем небольшими кусочками и обжариваем на растительным масле, в конце солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Смешиваем все продукты, добавляем зелень, заправляем майонезом и подаем к столу. Можно поставить в холодильник чтобы охладить.