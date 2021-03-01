Салат «Верный муж». Просто не устоит ни один мужчина

Очень сытный салат с грибами, свининой, морковью и чесноком. Пикантный вкус, умопомрачительный аромат, аппетитный внешний вид – это именно этот салатик. Отлично подходит для любого праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина вырезка, шампиньоны и морковь по 500 г;
- лук, 200 г;
- майонез, около 140 г;
- соль, перец, специи, зелень;
- чеснок, 6 зубчиков;
- красный острый перец, паприка;
- уксус 9 %, 2.5 ст.л;
- масло растительное, 80 мл;
- кориандр;
- сахар, 1.5 ч.л.
Процесс приготовления
Шампиньоны лучше выбирайте коричневые – они обладают более ярким вкусом. Мясо можно брать любое.
Морковь трем на терке для корейской моркови.
Раскаливаем растительное масло.
В морковь выдавливаем чеснок, добавляем соль и сахар, уксус, все прочие специи. Все это выкладываем на чеснок и заливаем раскаленным растительным маслом.
Совет: чеснок и специи, выкладывайте на морковь в одном месте и туда выливайте масло. Таким образом, вы раскроете все ароматы и вкуса чеснока и специй.
Перемешиваем салат. Если есть возможность, морковь лучше сделать за ночь, до готовки салата, чтобы она хорошо промариновалась.
Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде и жарим до испарения жидкости.
Добавляем лук, порезанный тонкими четверть кольцами и обжариваем, влив немного масла, солим и перчим. Остужаем.
Мясо режем небольшими кусочками и обжариваем на растительным масле, в конце солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Смешиваем все продукты, добавляем зелень, заправляем майонезом и подаем к столу. Можно поставить в холодильник чтобы охладить.
В принципе, салат можно не заправлять майонезом, достаточно того масла, что присутствует в продуктах. Поэтому попробуйте без соуса, может вам понравится.
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