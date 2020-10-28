Омлет на пару: белковый омлет на пару – вкусное и полезное блюдо

Омлет на пару получается очень полезным и невероятно вкусным. Белковый омлет на пару относится к диетическому блюду. Готовить быстро и просто.

Омлет на пару: ингредиенты

100 (сто) гр – молока 3 (три) шт – яиц Соль по вкусу

Омлет на пару: рецепт

Нам понадобятся только белки. Отделите белки от желтков. Посолите по вкусу белки и взбейте вилкой. Аккуратно добавьте молоко во взбитые белки и еще раз взбейте при помощи вилки

Готовить будем на пару. Залейте массу в форму (будь то силиконовая, керамическая, деревянная)

В чашу мультиварки или пароварки налейте стакан воды и поставьте подставку для блюд на пару, и поставьте на нее форму с нашим будущим омлетом

Установите режим пар и время двадцать минут

Омлет на пару готов!

Подавать как самостоятельное блюдо, так и с любимыми овощами. Со шпинатом тоже очень вкусно и конечно же полезно! На здоровье!

Отличный вариант завтрака для спортсменов, либо для тех, кто придерживается правильное питание. Или же белковую диету! Омлет получается нежным и очень вкусным!