Больше не стою у плиты часами. Подруга из Белоруссии научила готовить быстрые, пышные картофельные зразы, заходят на ура

Зразы по этому рецепту, готовятся очень быстро – 40 минут и все стоит на столе. Секрет вкусных зраз в том, что картофель очищаем и варим в подсоленной воде, а не в мундирах. Тогда они будут очень нежными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- мука, 3 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель чищенный, но целиком.
Остужаем и трем на мелкой терке.
Смешиваем картофельную массу с яйцами, мукой, солим и перчим по вкусу.
Совет: я еще добавляю разные специи и ароматные травы для картофеля, мелко рубленую зелень.
В качестве начинки я взяла сыр, но вы можете сделать и другую начинку: пассированные овощи на сливочном масле, грибы, печень и т.д.
Формируем зразы с начинкой и обваливаем их в муке.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаю зразы со сметаной, соусом из сметаны и чеснока, укропа, поливаю растопленным сливочным маслом.
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