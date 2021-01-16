Больше не стою у плиты часами. Подруга из Белоруссии научила готовить быстрые, пышные картофельные зразы, заходят на ура

Зразы по этому рецепту, готовятся очень быстро – 40 минут и все стоит на столе. Секрет вкусных зраз в том, что картофель очищаем и варим в подсоленной воде, а не в мундирах. Тогда они будут очень нежными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

мука, 3 ст.л;

яйца, 2 шт;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель чищенный, но целиком.

Остужаем и трем на мелкой терке.

Смешиваем картофельную массу с яйцами, мукой, солим и перчим по вкусу.

Совет: я еще добавляю разные специи и ароматные травы для картофеля, мелко рубленую зелень.

В качестве начинки я взяла сыр, но вы можете сделать и другую начинку: пассированные овощи на сливочном масле, грибы, печень и т.д.

Формируем зразы с начинкой и обваливаем их в муке.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Подаю зразы со сметаной, соусом из сметаны и чеснока, укропа, поливаю растопленным сливочным маслом.